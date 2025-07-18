¥Ð¥ì¡¼ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¢18Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¾¡¤Æ¤Ð·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤â¡Ú¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Û
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊVNL¡ËÃË»ÒÍ½Áª¡¢ÆüËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤Ï18Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì¡Ë¤È¸½ºß¡¢¼ó°Ì¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¡ÊÆ±4°Ì¡Ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡£Áá¤±¤ì¤Ð¤³¤Î»î¹ç¤ÇÆüËÜ¤Î·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¤¬·èÄê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë2025Ç¯ÅÙÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¡õ¡Ø¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÙÆüÄø
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™3²ó¤Î¡É¶â¡É¤ò¸Ø¤ë¥Ð¥ì¡¼Âç¹ñ¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë
¸ÞÎØ¤Ç¤Ï²áµî3²ó¡Ê92¡¢04¡¢16¡Ë¤Î¶â¥á¥À¥ë¡¢À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤â3Ï¢ÇÆ¡Ê02¡¢06¡¢10¡Ë¡¢¤È¼ÂÀÓ¤Ï½½Ê¬¡£VNL¤Ç¤Ï2021Ç¯°ÊÍè¤Î¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ö¥é¥¸¥ë¡£
ÃíÌÜÁª¼ê¤Ïº£µ¨¡¢ÆüËÜ¤ÎSV¥ê¡¼¥°¡¦Åì¥ì¥¢¥í¡¼¥ºÀÅ²¬¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿ÆÀÅÀ¡Ê666ÅÀ¡Ë¤ò¤¢¤²¤¿¥¢¥é¥ó¡¦¥½¥¦¥¶¡Ê31¡Ë¡£º£Âç²ñ¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿117ÆÀÅÀ¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¼ó°Ì¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2019Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¡¢MVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
ÆüËÜ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¤Î·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¾ò·ï
ÆüËÜ¤¬3¡¼0¡¢3¡¼1¤Ç¾¡Íø¢ª·è¾¡R¿Ê½Ð·èÄê
ÆüËÜ¤¬3¡¼2¤Ç¾¡Íø¡¢ÇÔÀï¢ª»ý¤Á±Û¤·
»ý¤Á±Û¤·¤¿¾ì¹ç¡¢19Æü¡¢20Æü¤ÎÆüËÜÀïÁ°¤ËÂ¾¥Á¡¼¥à¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤¬·è¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¡¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡Û¢¨ÆüËÜ»þ´Ö
¢£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè1½µ¡§Ãæ¹ñ
6·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¡»3¡¼0¡¡Ãæ¹ñ
6·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡ü1¡¼3¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥É
6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡»3¡¼0¡¡¥»¥ë¥Ó¥¢
6·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡»3¡¼0¡¡¥ª¥é¥ó¥À
¢£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè2½µ¡§¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢
6·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡ü0¡Ý3¡¡¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢
6·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡»3¡¼2¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹
6·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡ü2¡¼3¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê
6·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡»3¡¼0¡¡¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢
¢£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè3½µ¡§ÆüËÜ¡¦ÀéÍÕ
7·î16Æü¡Ê¿å¡Ë¡»3¡¼1¡¡¥É¥¤¥Ä
7·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡»3¡¼2¡¡¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó
7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë19»þ20Ê¬¡Á¡¡vs¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë
7·î20Æü¡ÊÆü¡Ë19»þ20Ê¬¡Á¡¡vs¡¡¥¢¥á¥ê¥«
¢£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¡§Ãæ¹ñ
7·î30Æü¡Á8·î3Æü
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥ê¥Ù¥í¤Î¾®ÀîÃÒÂçÁª¼ê