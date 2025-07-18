¡ØÇú¾Ð¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡Ù¡¢11Ç¯¤Ö¤êÉü³è¡ª¡¡¹â¶¶¹î¼Â¡õº£ÅÄ¹Ì»Ê¤«¤é´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØÇú¾Ð¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È ¡Á¿¿²Æ¤Î¥ª¡¼¥ë¿·¥Í¥¿60Ï¢È¯¡ªÂçÉü³èSP¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¡¢8·î11Æü18»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¹â¶¶¹î¼Â¤Èº£ÅÄ¹Ì»Ê¤«¤éÇ®¤¤°Õµ¤¹þ¤ß¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁíÀª60ÁÈ¤Î·Ý¿Í¤¬½¸·ë¡ª
¡¡¡ØÇú¾Ð¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2007Ç¯2·î¡£Ì¡ºÍ¡¢¥³¥ó¥È¡¢¥Ô¥ó·Ý¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤äÀ¤Âå¤òÌä¤ï¤º¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¬Âå¤ï¤ëÂå¤ï¤ëÅÐ¾ì¤·¡¢Ìó1Ê¬´Ö¤Î¡È¥·¥ç¡¼¥È¥Í¥¿¡É¤òÈäÏª¡£¥Í¥¿¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÉß¤«¤ì¤¿ÀÖ¤¤¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤¬Æ°¤½Ð¤·¡¢·Ý¿Í¤¬Âµ¤Ø¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê±é½Ð¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢¤Þ¤¿¤¿¤¯´Ö¤Ë¿Íµ¤ÆÃÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡Ö°ì½Ö¤Ç¾Ð¤¨¤ë¡ª¤ª¾Ð¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥¿¥¤¥ë!!¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢2008Ç¯4·î¤«¤é2010Ç¯8·î¤Þ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡Ê¤Õ¤¦¤Ó¡Ë¡£¼íÌî±Ñ¹§¡¢¤·¤º¤ë¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ý¥ó¥Á¡¢Ìø¸¶²ÄÆà»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤·Ý¿Í¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼³¦¤Ë¤âÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅÁÀâ¤Î¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¤¬¡¢2014Ç¯¸µÆü¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ø¿·½Õ¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó11Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÆ²¡¹Éü³è¡£¡ØÇú¾Ð¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È ¡Á¿¿²Æ¤Î¥ª¡¼¥ë¿·¥Í¥¿60Ï¢È¯¡ªÂçÉü³èSP¡Á¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¾ïÏ¢·Ý¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£²ó¤¬ÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¿·À¤Âå·Ý¿Í¡¢¤Þ¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î²¦¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¼ÂÎÏÇÉ·Ý¿Í¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´é¤Ö¤ì¤Î·Ý¿Í60ÁÈ¤¬°ìÆ²¤Ë½¸·ë¡£2»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Í¥¿¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¢¹â¶¶¹î¼Â¤Èº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î2¿Í¡£¤³¤Î¶¯ÎÏ¥¿¥Ã¥°¤Ë¡¢»³ºêÍ¼µ®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC1Ì¾¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤ò¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC¤Ï¤ª¾Ð¤¤¹¥¤¤Î¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¸åÆü¸ø³«Í½Äê¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î¥Í¥¿¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥é¡¼¡á¡È¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È²ñ°÷¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢ÊÒ´óÎÃÂÀ¡ÊGENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢ÎëÌÚ¹À²ð¡¢³ÑÅÄ²Æ¼Â¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¤Î7Ì¾¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë¡£º£²ó¤â11Ç¯Á°¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¤³¤Î¥Ñ¥Í¥é¡¼¤¿¤Á¤¬²¡¤¹¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î¥Í¥¿¤¬¡Ö¾®¾Ð¤¤¡×¡ÖÃæ¾Ð¤¤¡×¡ÖÂç¾Ð¤¤¡×¡ÖËþÅÀÂç¾Ð¤¤¡×¤Î4ÃÊ³¬¤ÎÉ¾²Á¤ò²¼¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¡ÖËþÅÀÂç¾Ð¤¤¡×¤Ï°ìÂÎ¤¤¤¯¤ÄÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¾Þ¡×¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë·Ý¿Í¤Ï¡©
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢MC¤Î¹â¶¶¤Èº£ÅÄ¤¬¡¢ËÜÈÖ¼ýÏ¿¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¡£¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Çµ¤»ý¤Á¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢³Ú¤·¤¤¶õµ¤¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£ºÇ¹â¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤·¤¿¡×¡Êº£ÅÄ¡Ë¡¢¡Öµ×¡¹¤Î¡Ø¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡Ù¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤Ê¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¡£¤Ê¤ó¤À¤«¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹â¶¶¡Ë¤È¡¢Ç®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¼ýÏ¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁíÀª60ÁÈ¤¬ÈäÏª¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥Í¥¿¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÇú¾Ð¤ÎÏ¢Â³¡£ÎáÏÂ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤â´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Í¥¿ÈäÏª¸å¡¢¹â¶¶¡õº£ÅÄ¤éMC¿Ø¤È¥Ñ¥Í¥é¡¼¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë´¶ÁÛ¥È¡¼¥¯¤â¡¢ÊúÊ¢ÀäÅÝ´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£
¡¡¡ØÇú¾Ð¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È ¡Á¿¿²Æ¤Î¥ª¡¼¥ë¿·¥Í¥¿60Ï¢È¯¡ªÂçÉü³èSP¡Á¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ8·î11Æü18»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¡£
¢£½Ð±é·Ý¿Í¡Ê50²»½ç¡¢¡ú¡áÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¡Ë
ÁêÀ¤Ï¤¤¤¤¤è¤Í¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥¢¥¥é100¡ó¡¢¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡¢¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡õ°¤º´¥öÃ«»ÐËå¡¢¤¨¤Ó¤·¤ã¡Ê¡ú¡Ë¡¢³¿Äâ¡Ê¡ú¡Ë¡¢¼íÌî±Ñ¹§¡¢¥¥ã¥Ä¥ß¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡¢¥¯¡¼¥ë¥Ý¥³¡¢¤¯¤Þ¤À¤Þ¤µ¤·¡¢¤°¤í¤¦¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥´¡¼¡ù¥¸¥ã¥¹¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥´¥ó¥¾¡¼¡¢¥¶¡¦¥Ñ¥ó¥Á¡¢¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥·¥·¥¬¥·¥é¡Ê¡ú¡Ë¡¢¤·¤º¤ë¡¢¿®Ç»³ÙÉ×¡¦¶â¸¶ÁáÉÄ¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥·¥å¡¼¥Þ¥Ã¥Ï¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¡¢¾±»ÊÃÒ½Õ¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¡Ê¡ú¡Ë¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡Ê¡ú¡Ë¡¢¿·Á¯¤Ê¤¿¤Þ¤´¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥¹¡Ê¡ú¡Ë¡¢¤º¤ó ÈÓÈøÏÂ¼ù¡¢¤½¤¤¤Ä¤É¤¤¤Ä¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥Á¥§¥ê¡¼ÂçºîÀï¡Ê¡ú¡Ë¡¢Ä¶Â®¥Ð¥®¡¼¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¢¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡Ê¡ú¡Ë¡¢Í§ÅÄ¥ª¥ì¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥Ê¥¤¥Ä¡¢¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡¢¥Ê¥Á¥ç¥¹¡£¡Ê¡ú¡Ë¡¢¤Ê¤Ê¤Þ¤¬¤ê¡¢¥Í¥ë¥½¥ó¥º¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥Ï¥¤¥¥ó¥°¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡Ê¡ú¡Ë ¡¢¥Ð¥í¡¼¥º¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥Ó¥³¡¼¥ó¡ª¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¡Ê¡ú¡Ë¡¢£µGAP¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤ÈÇ®¶¸¡Ê¡ú¡Ë¡¢Æ£ºê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ý¥ó¥Á¡¢¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡Ê¡ú¡Ë¡¢Ëþ´Ý¡Ê¡ú¡Ë¡¢Ìø¸¶²ÄÆà»Ò¡¢¤ä¤Þ¤°¤Á¤¿¤±¤·¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥ä¥ó¥·¡¼¡õ¥Þ¥ê¥³¥ó¥Ì¡Ê¡ú¡Ë¡¢¤æ¤Ã¤Æ¤£¡¢¥é¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥é¥é¥ó¥É¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥é¥ó¥Ñ¥ó¥×¥¹¡Ê¡ú¡Ë¤Û¤«
¢¨¹â¶¶¹î¼Â¡¢º£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¡½¡½¼ýÏ¿¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£ÅÄ¡§¤¤¤ä¤â¤¦¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¹â¶¶¡§·Ý¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó²£¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¢¤Î´¶¤¸¤â¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º£ÅÄ¡§¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Çµ¤»ý¤Á¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢³Ú¤·¤¤¶õµ¤¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¤Ã¤È»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¹â¶¶¡§¤ï¤ì¤ï¤ìMC¤âÁêÅöÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ñ¥Í¥é¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤â¡¢²ñ¾ì¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤â¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤Ç®µ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â²¿¤è¤ê°ìÈÖ¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë·Ý¿Í¤µ¤ó¤ÎÇ®µ¤¤Ç¤¹¤Í¡£
º£ÅÄ¡§³Î¤«¤ËÁ´°÷¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹â¶¶¡§¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¹â¤¤¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤â¹â¤¤¤·¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶«¤ÓÀ¼¤Ê¤ó¤«¡¢´°Á´¤Ë¤«¤¹¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£µ×¡¹¤Î¡Ø¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡Ù¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤Ê¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
º£ÅÄ¡§ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤·¤¿¡£
¹â¶¶¡§¤Ê¤ó¤À¤«¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
º£ÅÄ¡§ÊüÁ÷¤¬8·î11Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²Æ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«Ç®¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£²ÆµÙ¤ß¤ò²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¶¶¡§¥Õ¥§¥¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤µ¤Ë²Æº×¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤Ã¤«¤¤²Ö²Ð¤¬60È¯¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢Âç¤¤¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£5Ï¢È¯¤È¤«10Ï¢È¯¤Î²Ö²Ð¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡£¤Þ¤¡¡¢ÂÇ¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¸å¡¢¤¹¤°¾Ã¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º£ÅÄ¡§ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡¡µ²±¤Ë¤Ê¤ó¤«»Ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁíÀª60ÁÈ¤Î·Ý¿Í¤¬½¸·ë¡ª
¡¡¡ØÇú¾Ð¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2007Ç¯2·î¡£Ì¡ºÍ¡¢¥³¥ó¥È¡¢¥Ô¥ó·Ý¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤äÀ¤Âå¤òÌä¤ï¤º¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¬Âå¤ï¤ëÂå¤ï¤ëÅÐ¾ì¤·¡¢Ìó1Ê¬´Ö¤Î¡È¥·¥ç¡¼¥È¥Í¥¿¡É¤òÈäÏª¡£¥Í¥¿¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÉß¤«¤ì¤¿ÀÖ¤¤¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤¬Æ°¤½Ð¤·¡¢·Ý¿Í¤¬Âµ¤Ø¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê±é½Ð¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢¤Þ¤¿¤¿¤¯´Ö¤Ë¿Íµ¤ÆÃÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅÁÀâ¤Î¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¤¬¡¢2014Ç¯¸µÆü¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ø¿·½Õ¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó11Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÆ²¡¹Éü³è¡£¡ØÇú¾Ð¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È ¡Á¿¿²Æ¤Î¥ª¡¼¥ë¿·¥Í¥¿60Ï¢È¯¡ªÂçÉü³èSP¡Á¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¾ïÏ¢·Ý¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£²ó¤¬ÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¿·À¤Âå·Ý¿Í¡¢¤Þ¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î²¦¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¼ÂÎÏÇÉ·Ý¿Í¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´é¤Ö¤ì¤Î·Ý¿Í60ÁÈ¤¬°ìÆ²¤Ë½¸·ë¡£2»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Í¥¿¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¢¹â¶¶¹î¼Â¤Èº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î2¿Í¡£¤³¤Î¶¯ÎÏ¥¿¥Ã¥°¤Ë¡¢»³ºêÍ¼µ®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC1Ì¾¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤ò¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC¤Ï¤ª¾Ð¤¤¹¥¤¤Î¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¸åÆü¸ø³«Í½Äê¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î¥Í¥¿¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥é¡¼¡á¡È¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È²ñ°÷¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢ÊÒ´óÎÃÂÀ¡ÊGENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢ÎëÌÚ¹À²ð¡¢³ÑÅÄ²Æ¼Â¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¤Î7Ì¾¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë¡£º£²ó¤â11Ç¯Á°¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¤³¤Î¥Ñ¥Í¥é¡¼¤¿¤Á¤¬²¡¤¹¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î¥Í¥¿¤¬¡Ö¾®¾Ð¤¤¡×¡ÖÃæ¾Ð¤¤¡×¡ÖÂç¾Ð¤¤¡×¡ÖËþÅÀÂç¾Ð¤¤¡×¤Î4ÃÊ³¬¤ÎÉ¾²Á¤ò²¼¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¡ÖËþÅÀÂç¾Ð¤¤¡×¤Ï°ìÂÎ¤¤¤¯¤ÄÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¾Þ¡×¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë·Ý¿Í¤Ï¡©
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢MC¤Î¹â¶¶¤Èº£ÅÄ¤¬¡¢ËÜÈÖ¼ýÏ¿¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¡£¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Çµ¤»ý¤Á¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢³Ú¤·¤¤¶õµ¤¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£ºÇ¹â¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤·¤¿¡×¡Êº£ÅÄ¡Ë¡¢¡Öµ×¡¹¤Î¡Ø¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡Ù¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤Ê¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¡£¤Ê¤ó¤À¤«¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹â¶¶¡Ë¤È¡¢Ç®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¼ýÏ¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁíÀª60ÁÈ¤¬ÈäÏª¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥Í¥¿¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÇú¾Ð¤ÎÏ¢Â³¡£ÎáÏÂ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤â´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Í¥¿ÈäÏª¸å¡¢¹â¶¶¡õº£ÅÄ¤éMC¿Ø¤È¥Ñ¥Í¥é¡¼¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë´¶ÁÛ¥È¡¼¥¯¤â¡¢ÊúÊ¢ÀäÅÝ´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£
¡¡¡ØÇú¾Ð¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È ¡Á¿¿²Æ¤Î¥ª¡¼¥ë¿·¥Í¥¿60Ï¢È¯¡ªÂçÉü³èSP¡Á¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ8·î11Æü18»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¡£
¢£½Ð±é·Ý¿Í¡Ê50²»½ç¡¢¡ú¡áÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¡Ë
ÁêÀ¤Ï¤¤¤¤¤è¤Í¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥¢¥¥é100¡ó¡¢¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡¢¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡õ°¤º´¥öÃ«»ÐËå¡¢¤¨¤Ó¤·¤ã¡Ê¡ú¡Ë¡¢³¿Äâ¡Ê¡ú¡Ë¡¢¼íÌî±Ñ¹§¡¢¥¥ã¥Ä¥ß¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡¢¥¯¡¼¥ë¥Ý¥³¡¢¤¯¤Þ¤À¤Þ¤µ¤·¡¢¤°¤í¤¦¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥´¡¼¡ù¥¸¥ã¥¹¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥´¥ó¥¾¡¼¡¢¥¶¡¦¥Ñ¥ó¥Á¡¢¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥·¥·¥¬¥·¥é¡Ê¡ú¡Ë¡¢¤·¤º¤ë¡¢¿®Ç»³ÙÉ×¡¦¶â¸¶ÁáÉÄ¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥·¥å¡¼¥Þ¥Ã¥Ï¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¡¢¾±»ÊÃÒ½Õ¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¡Ê¡ú¡Ë¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡Ê¡ú¡Ë¡¢¿·Á¯¤Ê¤¿¤Þ¤´¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥¹¡Ê¡ú¡Ë¡¢¤º¤ó ÈÓÈøÏÂ¼ù¡¢¤½¤¤¤Ä¤É¤¤¤Ä¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥Á¥§¥ê¡¼ÂçºîÀï¡Ê¡ú¡Ë¡¢Ä¶Â®¥Ð¥®¡¼¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¢¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡Ê¡ú¡Ë¡¢Í§ÅÄ¥ª¥ì¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥Ê¥¤¥Ä¡¢¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡¢¥Ê¥Á¥ç¥¹¡£¡Ê¡ú¡Ë¡¢¤Ê¤Ê¤Þ¤¬¤ê¡¢¥Í¥ë¥½¥ó¥º¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥Ï¥¤¥¥ó¥°¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡Ê¡ú¡Ë ¡¢¥Ð¥í¡¼¥º¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥Ó¥³¡¼¥ó¡ª¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¡Ê¡ú¡Ë¡¢£µGAP¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤ÈÇ®¶¸¡Ê¡ú¡Ë¡¢Æ£ºê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ý¥ó¥Á¡¢¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡Ê¡ú¡Ë¡¢Ëþ´Ý¡Ê¡ú¡Ë¡¢Ìø¸¶²ÄÆà»Ò¡¢¤ä¤Þ¤°¤Á¤¿¤±¤·¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥ä¥ó¥·¡¼¡õ¥Þ¥ê¥³¥ó¥Ì¡Ê¡ú¡Ë¡¢¤æ¤Ã¤Æ¤£¡¢¥é¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥é¥é¥ó¥É¡Ê¡ú¡Ë¡¢¥é¥ó¥Ñ¥ó¥×¥¹¡Ê¡ú¡Ë¤Û¤«
¢¨¹â¶¶¹î¼Â¡¢º£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¡½¡½¼ýÏ¿¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£ÅÄ¡§¤¤¤ä¤â¤¦¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¹â¶¶¡§·Ý¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó²£¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¢¤Î´¶¤¸¤â¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º£ÅÄ¡§¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Çµ¤»ý¤Á¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢³Ú¤·¤¤¶õµ¤¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¤Ã¤È»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¹â¶¶¡§¤ï¤ì¤ï¤ìMC¤âÁêÅöÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ñ¥Í¥é¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤â¡¢²ñ¾ì¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤â¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤Ç®µ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â²¿¤è¤ê°ìÈÖ¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë·Ý¿Í¤µ¤ó¤ÎÇ®µ¤¤Ç¤¹¤Í¡£
º£ÅÄ¡§³Î¤«¤ËÁ´°÷¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹â¶¶¡§¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¹â¤¤¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤â¹â¤¤¤·¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶«¤ÓÀ¼¤Ê¤ó¤«¡¢´°Á´¤Ë¤«¤¹¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£µ×¡¹¤Î¡Ø¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡Ù¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤Ê¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
º£ÅÄ¡§ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤·¤¿¡£
¹â¶¶¡§¤Ê¤ó¤À¤«¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
º£ÅÄ¡§ÊüÁ÷¤¬8·î11Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²Æ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«Ç®¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£²ÆµÙ¤ß¤ò²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¶¶¡§¥Õ¥§¥¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤µ¤Ë²Æº×¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤Ã¤«¤¤²Ö²Ð¤¬60È¯¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢Âç¤¤¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£5Ï¢È¯¤È¤«10Ï¢È¯¤Î²Ö²Ð¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡£¤Þ¤¡¡¢ÂÇ¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¸å¡¢¤¹¤°¾Ã¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º£ÅÄ¡§ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡¡µ²±¤Ë¤Ê¤ó¤«»Ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë