きょう18日の18時より放送される『ミュージックステーション SUPER SUMMER FES 2025』(テレビ朝日系)のタイムテーブルが発表された。今回の生放送では、Mrs. GREEN APPLEが定番の夏歌「青と夏」を披露するほか、50TA(狩野英孝)が「ノコギリガール〜ひとりでトイレにいけるもん〜」「PERFECT LOVE」の2曲を披露。FRUITS ZIPPERは、所属するKAWAII LAB.全組でメドレーを披露する。そのほか、TUBEや米米CLUB、ORANGE RANGE、Def Tech、西野カナが往年の名曲を披露する。西野は7年ぶりの「Mステ」出演となる。

タイムテーブルは以下の通り。※歌唱時間は目安※生放送につき、放送内容などが変更になる場合あり【18時ごろ〜】B&ZAI「First Beat」「なつ■(■=ハート)あい」三代目 J SOUL BROTHERS「ICE BREAKER」ORANGE RANGE「裸足のチェッコリー」TUBE × FRUITS ZIPPER「ファミリー・サマー・バケーション」ano「ハッピーラッキーチャッピー」日向坂46「Love yourself!」アイナ・ジ・エンド「革命道中」Def Tech「On the Shore」湘南乃風 feat. 新しい学校のリーダーズ「青春永遠」Da-iCE「ノンフィクションズ」【19時ごろ〜】TUBE「SUMMER DREAM〜さよならイエスタデイ〜」「あー夏休み」米米CLUB「浪漫飛行」ORANGE RANGE「イケナイ太陽」Def Tech「My Way」湘南乃風「睡蓮花」50TA(狩野英孝)「ノコギリガール〜ひとりでトイレにいけるもん〜」「PERFECT LOVE」Snow Man「SERIOUS」乃木坂46「Same numbers」NiziU「Shining day」ano「ちゅ、多様性。」【20時ごろ〜】King & Prince「I Know」SixTONES「Stargaze」HANA「Blue Jeans」KAWAII LAB.(FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET・KAWAII LAB. MATES)「MステSPメドレー(わたしの一番かわいいところ・倍倍FIGHT!・かわいいだけじゃだめですか?・ぱじゃまぱーてぃー!・NEW KAWAII)」XG「IS THIS LOVE」BE:FIRST「夢中」SUPER BEAVER「主人公」【21時ごろ〜】西野カナ「EYES ON YOU」「会いたくて 会いたくて」SixTONES「PARTY PEOPLE」Snow Man「君は僕のもの」Mrs. GREEN APPLE「青と夏」三浦大知「Polytope」