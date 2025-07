7月27日配信のSnow Manが日本列島を縦断するトラベル・ドキュメンタリー『旅するSnow Man / 完全版 ‐Traveling with Snow Man‐』(ディズニープラス)より、予告編が解禁された。本作は、Snow Manのメンバー、岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介の9人が沖縄をスタート地点に日本を北上し、北の大地・北海道まで旅するトラベル・ドキュメンタリー。

旅のテーマは、テーマは「One for Snow Man, Snow Man for one(1人はSnow Man のために、Snow Man は1人のために)」。Snow Man一人ひとりがSnow Man のために何ができるか考えていこう、というアツイ想いが込められた、感動必至の“絆の旅路”となっている。予告編には、沖縄の古民家で仲良く並んで寛ぐメンバーの姿や、カートに乗ってホテルの敷地内をのんびり移動する様子、そして元気いっぱいに乾杯するシーンなど、和やかで温かな時間が収められている。また、最年少メンバーのラウールが満面の笑みで「初の沖縄〜!」と声を上げる姿や、ムードメーカーの向井がふかふかの布団に勢いよくダイブする場面からも、“仕事”という枠を超えて素でこの旅を楽しんでいる様子が伝わってくる内容になっている。そんな彼らの旅を手助けするのは、“10番目のSnow Man”こと、AI 風のロボ「タビィ」。メンバーから絶大な信頼を寄せられているタビィが、彼らの旅にどんな味わいをもたらすのか?なお、今回の予告編を彩る楽曲は、Snow Man の人気曲のひとつ「Ready Go Round」。冒頭から流れる軽快なメロディは“旅の幕開け”を感じさせ、彼らが日本各地を巡るワクワクをさらに引き立てている。この曲の歌詞は、「慌ただしい日々の中でも、仲間との絆は変わらない」「経験を糧に明日へ進もう」といった、彼ららしいポジティブなメッセージが歌われており、今回の旅とも共鳴するような内容となっている。トラベル・ドキュメンタリー『旅するSnow Man / 完全版 ‐Traveling with Snow Man‐』は、ディズニープラスで7月27日より独占配信開始。配信スケジュールは以下の通り。Episode1 7月27日Episode2 8月10日Episode3 9月7日Episode4 9月14日Episode5 9月21日Episode6 9月28日Episode7 10月5日Episode8 10月19日Episode9 10月26日Episode10 11月2日