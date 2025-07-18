【PSP シャカシャカシリーズ商品】 7月22日 予約開始 価格：1,320円～

　グッドスマイルカンパニーは、「PSP シャカシャカシリーズ商品」の予約を7月22日より開始する。価格はアクリルスタンドが1,760円、アクリルキーホルダーが1,320円。

　本商品は、プレイステーション30周年を記念したライセンスグッズ。PSP（PlayStation Portable）を再現したアクリル製のスタンドとキーホルダーが展開する。

　振ると中に入っているプレステお馴染みのボタンアイコンなどのチップがシャカシャカと音をたてる仕様。いずれの商品も黒と白バージョンが用意される。

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