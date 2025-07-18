PSPのシャカシャカアクリル商品が登場！ スタンドとキーホルダーが展開プレステ30周年記念グッズ
【PSP シャカシャカシリーズ商品】 7月22日 予約開始 価格：1,320円～
グッドスマイルカンパニーは、「PSP シャカシャカシリーズ商品」の予約を7月22日より開始する。価格はアクリルスタンドが1,760円、アクリルキーホルダーが1,320円。
本商品は、プレイステーション30周年を記念したライセンスグッズ。PSP（PlayStation Portable）を再現したアクリル製のスタンドとキーホルダーが展開する。
振ると中に入っているプレステお馴染みのボタンアイコンなどのチップがシャカシャカと音をたてる仕様。いずれの商品も黒と白バージョンが用意される。
🎮商品化決定🎮- カホタン＠グッスマのすみっこ (@gsc_kahotan) July 18, 2025
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「#プレイステーション 30周年記念」
PSP™ (PlayStation™Portable)
シャカシャカアクリル
◆スタンド 黒/白Ver.
◆キーホルダー 黒/白Ver.
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7月22日(火)よりご予約開始予定です！#PlayStation #グッスマ pic.twitter.com/OPn1yZN0Il
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