中島健人(撮影=田中聖太郎)

中島健人が7月17日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで中島健人全国ツアー『KENTO NAKAJIMA 1st Tour 2025 “N / bias”巡』最終公演を開催。1stシングル「MONTAGE」に収録されているカップリング曲「JUST KENTY☆」を初披露するなどアンコールも含め全17曲を披露した。公演の最後には『KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI “N / bias” 凱』の開催が発表された。

【動画】中島健人「JUST KENTY☆」Music Video

昨年12月25日にソロメジャーデビューを果たした中島健人。5月リリースの1stシングル『MONTAGE』 (TV アニメ「謎解きはディナーのあとで」OP テーマ)がオリコン週間 合算シングルで2位、そして先週リリースのライブ映像商品『KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025”N / bias”』でもオリコン週間ランキング Blu-ray&DVD 合算ランキング2位を獲得、6月度の Spotify Artist of the Monthに選出されるなど快進撃を続けている。

そんな中、7月17日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで中島健人全国ツアー『KENTO NAKAJIMA 1st Tour 2025 “N / bias”巡』最終公演が開催され、全国7都市12公演を巡るソロ初となるツアーを無事完走した。約3万人を動員したツアーの締めくくりとなる、東京公演ではアンコールも含め全17曲を披露した。アルバム『N / bias』の楽曲を日本全国を巡って届けるというテーマを達成し、公演の最後には『KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI “N / bias” 凱』の開催が発表され、来場者の暖かな歓声と次なるライブへの期待で幕を閉じた。

『KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI “N / bias” 凱』は9月14日にZepp New Taipeiで開催される。

そしてツアーファイナルの渋谷公演では1stシングル「MONTAGE」に収録されているカップリング曲「JUST KENTY☆」を初披露した。中島健人自身が作詞を務め、「KENTY」という自身の名前をいれこんだキャッチ―な歌詞の中に”アイドルにとっては、自分を応援してくれるあなたが一番輝く存在になっている”というメッセージをこめている。さらに昨日「JUST KENTY☆」のMusicVideo が公開。中島健人をイメージした「KENTY」を応援する”あなた”が KENTY パワーで自信と輝きに包まれていくストーリーを全編アニメーションで描いている。サビのダンスはTikTokでも公開中。

ライブ最終公演のセットリストはプレイリストとなって公開中。後日「ENCORE」として本人の映像コメントつきでポッドキャストも公開予定。■最終公演セットリストCANDY〜Can U be my BABY〜(New Vocal Mix 2024)SHE IS...LOVEHey!! Summer HoneyヒトゴトRaise Your LightMONTAGEBye Bye MeMissionJasmine TeaHeartbeats迷夢碧暦ピカレスク【ENCORE】jealousUniteJUST KENTY☆夏のハイドレンジア■『KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI “N / bias” 凱』9月14日(日) 台北・Zepp New Taipei