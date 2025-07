アニソンスーパーユニット・JAM Project(影山ヒロノブ、遠藤正明、きただにひろし、奥井雅美、福山芳樹)が結成25周年を迎えた記念日の7月17日、東京・Zepp Hanedaでファンクラブ主催ライブイベント『MOTTO! MOTTO!! + presents JAM PARTY 2025 〜 We Can Fly ! 〜』を開催した。25年にわたって魂の歌を届け続けてきたJAM Projectが、ファンとともに歩んできた軌跡を振り返りながら、未来へのさらなる飛躍を誓う一夜限りの特別なステージとなり、会場は熱気と感動に包まれた。

ライブ前半戦は、これまでのJAM Project にとって代表的な人気楽曲がたたみかけるように続き、会場は早くも大合唱に。中盤戦は、前日にリリースとなった15枚目のベストアルバム『JAM Project BEST COLLECTION XV FINAL COUNTDOWN』の中から、『スーパーロボット大戦Y』オープニング主題歌をはじめ最新のタイアップソングや、記念日にふさわしい楽曲群を次々と披露していった。MCでは、11月に開催される25周年ライブ『JAM Project 25th Anniversary Live FINAL COUNTDOWN』に向けての意気込みや、25年の活動を振り返っての想いなどをメンバーそれぞれが語った。25周年イヤーを彩る今後の展開についても発表。JAM Projectがテレビアニメ『ワンパンマン』第3期のオープニング主題歌を続投することも発表され、客席からは大歓声があがった。圧倒的なパワーとスケールを持つJAM Projectの新曲が、再びアニメと強く結びついた世界を創り出す。アンコールでは、ライブには欠かすことのできない「SKILL」でフィナーレ。11月15・16日に大阪、11月29・30日に横浜で開催予定の『JAM Project 25th Anniversary Live FINAL COUNTDOWN』への期待が高まる結成記念日となった。結成25周年を記念し、アニメイト各店舗では記念キャンペーンやパネル展、特設展示などが順次スタート。また、国内のみならず、世界中のファンが集うツアー「ARIGATO TOMODACHI PROJECT」も始動。節目を迎えたJAM Projectが、これからも力強い楽曲と唯一無二のパフォーマンスで、国内外のファンに感動とエネルギーを届け続けていくことが期待される。■『MOTTO! MOTTO!! + presents JAM PARTY 2025 〜 We Can Fly ! 〜』セットリスト01. 鋼の救世主(PlayStation版『スーパーロボット大戦α 外伝』オープニングテーマ)02. Vanguard(TVアニメ『カードファイト!! ヴァンガード』オープニングテーマ)03. レスキューファイアー(TV特撮ドラマ『トミカヒーロー レスキューファイアー』オープニングテーマ)04. 鋼のレジスタンス(PSP『第2 次スーパーロボット大戦Z 再世篇』オープニングテーマ)05. Believe in my existence(TVアニメ『カードファイト!! ヴァンガード』オープニングテーマ)06. But still we…(スマートフォンアプリ『スーパーロボット大戦DD』第三弾主題歌)07. 反撃 Fight Back!(Nintendo Switch/PlayStation5/STEAM『スーパーロボット大戦Y』オープニング主題歌)08. 暁を撃て(TVアニメ『マブラヴ オルタネイティブ』第二期オープニング主題歌)09. Over the Max〜魂の継承〜(新日本プロレス『G1 CLIMAX 32』大会テーマソング)10. 其れは穢れなき修羅の涙(TVドラマ「牙狼<GARO>ハガネを継ぐ者」オープニングテーマ)11. 静寂のアポストル(TVアニメ『ワンパンマン』第2 期オープニング主題歌)12. THE HERO!!〜怒れる拳に火をつけろ〜(TVアニメ『ワンパンマン』第1期オープニング主題歌)【アンコール】EN1. KI・ZU・NAEN2. SKILL(プレイステーション2用ゲームソフト『第2次スーパーロボット対戦α』オープニング主題歌)■『JAM Project 25th Anniversary Live FINAL COUNTDOWN』11月15日(土):大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面(箕面市立文化芸能劇場)11月16日(日):大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面(箕面市立文化芸能劇場)11月29日(土):神奈川・横浜BUNTAI11月30日(日):神奈川・横浜BUNTAI※各プレイガイド先行:7月16日〜