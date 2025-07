最優秀賞作品は『安全で　物価に強い　エコ運転』！東京指定自動車教習所協会 第16回「交通安全」川柳コンテスト

東京指定自動車教習所協会は、警視庁、一般財団法人 東京都交通安全協会の後援を受け、2025年4月6日(日)から5月31日(土)まで開催した、第16回「交通安全」川柳コンテストの入賞作品を、7月18日(金)に発表しました。

東京指定自動車教習所協会は、警視庁、一般財団法人 東京都交通安全協会の後援を受け、2025年4月6日(日)から5月31日(土)まで開催した、第16回「交通安全」川柳コンテストの入賞作品を、7月18日(金)に発表。

このコンテストは、春の全国交通安全運動の一環として交通安全の啓蒙を呼び掛けることを目的に、交通安全にまつわる川柳の募集を、インターネット、葉書、都内の指定自動車教習所窓口で行い、総数20,137句の作品が全国47都道府県から寄せられました。

応募作品の審査は、同協会会員と特別審査員として一般社団法人全日本川柳協会が行い、今回、最優秀賞1作品・優秀賞2作品・入選5作品・団体賞1組が決定しました。

最優秀賞受賞作品・優秀賞受賞作品・入選作品・団体賞受賞団体は次の通りです。

■第16回「交通安全」川柳コンテスト 入賞作品

・最優秀賞 (1名 賞金10万円)

「安全で 物価に強い エコ運転」(ペンネーム:栄ちゃん 様)

・優秀賞 (2名 賞金3万円)

「運転は 人と人との 思いやり」(ペンネーム:あーちゃんおーちゃんのじぃじ 様)

「返納の 祖父へと贈る スニーカー」(ペンネーム:びっぐべいびー 様)

・入選 (5名 QUOカード1万円分)

「音量を 下げて上げよう 注意力」(ペンネーム:完熟きのこ 様)

「手をあげて 渡れた君に ハイタッチ」(ペンネーム:わびさび 様)

「命綱 シートベルトと ヘルメット」(ペンネーム:ニジドリ 様)

「道路には スピード出世 なんぞ無し」(ペンネーム:都井の風 様)

「スピードを 一段おとす 夜の雨」(ペンネーム:びんぼーじん 様)

■第16回「交通安全」川柳コンテスト 団体賞受賞団体

・団体賞 (1組 図書カード1万円分)

大田区立東調布中学校 様

なお、上記入賞作品は、東京指定自動車教習所協会のWebサイトに掲載します。

