富岡市観光協会は、近年高まりつつあるペットを伴う旅行需要に応えることを目的として、富岡の観光におけるペットツーリズムを推進しています。

富岡市観光協会

富岡市観光協会は、近年高まりつつあるペットを伴う旅行需要に応えることを目的として、富岡の観光におけるペットツーリズムを推進。

2025年7月19日(土)より「世界文化遺産・国宝の富岡製糸場でペット同伴見学範囲が拡大」となり、それにあわせて、本市への来訪の記念となる「富岡肉球スタンプ」を同日から実施します。

■展開内容

(1)富岡肉球スタンプの実施

富岡製糸場へのペット同伴来訪の記念として、専用台紙(税込500円)にペットの肉球スタンプを押す体験型企画です。

実施場所は、まちなか観光物産館「お富ちゃん家」内の観光案内所にて実施し、同時にペット同伴入場の許可手続きも行えます。

(2)ペット同伴入場範囲の拡大

これまで屋外に限られていた富岡製糸場のペット同伴範囲が、屋外に加え、社宅を除く国宝3棟を含む建物内に拡大となります。

(3)ペット同伴入場の許可手続き

富岡製糸場へペット同伴入場する場合は、他の入場者とのトラブル防止のため、ペット同伴入場に伴う誓約書への署名及びペット同伴者専用の入場券の購入が必要です。

いずれも観光案内所にて行います。

(4)富岡製糸場へのペット同伴入場にあたっての注意事項

・場内では、ペットカート又はキャリーバッグにペットを入れ、カート等から体が出ないようにリード等で固定してください。

・ペット同伴できる範囲は、屋外および社宅を除く国宝3棟の建物内です。

・排泄物は飼い主の責任で処理し、必ず持ち帰ってください。

・ペットによる器物破損、損害、クレーム等は、すべて飼い主の責任において対応してくだい。

(5)ペットカートの貸し出し

観光案内所にて、ペットカートを1日500円(税込)で貸し出しています。

なお、台数には限りがあります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 富岡製糸場で屋内施設へのペット同伴見学範囲が拡大!富岡市観光協会 appeared first on Dtimes.