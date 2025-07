飯島茜プロや「Sho-Time Golf」との真剣勝負も！ONOFF SCRAMBLE MATCH 2025

グローブライドは、秋のゴルフシーズンに合わせ、2025年9月11日(木)に東京バーディクラブ(東京都青梅市)にて「ONOFF SCRAMBLE MATCH 2025」をCLUB ONOFFメンバー限定で開催、参加者を募集します。

ONOFF SCRAMBLE MATCH 2025

このイベントはCLUB ONOFFメンバー限定イベントとなりますが、CLUB ONOFFへ新規入会(会費無料)いただくことで、どなたでも参加できます。

当日は、スクランブル方式によるペアでのチームプレーを採用し、技術だけでなく絆や戦略性が問われる、一日を通じて楽しめるプログラムを提供します。

ONOFF契約プロとの真剣勝負やスイング診断に加え、人気YouTubeチャンネル「Sho-Time Golf」によるドラコン対決も予定しており、爽快なパフォーマンスを間近で楽しめます。

