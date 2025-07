宵の明星モチーフ！カンパノラ ハラダ限定モデル「AO4010-51W」

ハラダは、「カンパノラ」より、リアルタイムの星空を再現する人気モデル「コスモサイン」をベースとしたハラダ限定モデル「AO4010-51W」を、2025年7月18日より販売中。

カンパノラ ハラダ限定モデル「AO4010-51W」

このモデルは、夕暮れ時に輝く金星、通称“宵の明星”をモチーフに、神秘的な情景を文字板上で表現した特別な一本です。

限定50本のみの販売となります。

■「宵の明星」が描く、美しき夜の訪れ

古来より人々に親しまれてきた天体である金星は、特に夕方に見える際に「宵の明星」と呼ばれ、夜の訪れを告げてきました。

今回発表するハラダ限定モデルは、徳島県を流れる一級河川、吉野川に浮かぶ「宵の明星」をデザインテーマとし、夕暮れから夜へと移り変わる空の表情と、そこに浮かび上がる金星の美しさを時計全体で表現しています。

文字板全体と見返しリング、針に至るまで、青から金へとグラデーションする色合いで、夜の始まりの空をイメージ。

そこに、明星に照らされたかのような金色の五徳リングや針、カンパノラロゴを配置することで、限定モデルならではの特別感を際立たせています。

さらに、3時位置のローマインデックスのみを金色に彩ることで、西の空で煌々と輝く宵の明星そのものを表現しました。

これは、コスモサインの星空表示機構において、文字板の東西が実際の空と反転する特性を考慮し、明星の位置を右側に配置するという細部へのこだわりも込められています。

限定モデルの特別仕様として、裏ぶたには「LIMITED EDITION」と、限定50本を示す1〜50番までのシリアルナンバーが刻印されます。

また、天体望遠鏡・双眼鏡を取り扱う総合光学機器メーカー「Vixen(ビクセン)」製のオリジナルルーペが付属し、星空を映し出す文字板や、時計の微細なディティールをじっくりと観察するのに役立ちます。

