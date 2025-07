写真/PantherMedia/イメージマート

(歴史家:乃至政彦)

大きな話題を呼んでいる3本のアニメ映画『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』、『LUPIN THE IIIRD 不死身の血族』、そして『KING OF PRISM -Your Endless Call-』。全く異なる世界を描くこれらの作品に、一つの「共通点」があることにお気づきだろうか。それは、単なるリメイクでもリブートでもない。物語の歴史を1ミリも変えることなく、その意味と感動だけを根底から塗り替えてしまう、魔法のような新手法だ。本稿では、その創作法をそれぞれ追跡していく。

*人気漫画や映画の考察に定評のある乃至政彦さんが歴史家ならではの視点で、作品世界の「歴史の謎」に挑んだ『歴史家が紐解く「鬼滅の刃」の世界』が本日より配信中です。こちらもぜひお読みください。

[JBpressの今日の記事(トップページ)へ]

はじめに

この夏のアニメ映画は、話題作が多い。

今回はそのうち、私が鑑賞した『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』(以後『ジークアクス』と略)、『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』(以後『不死身の血族』と略)、『KING OF PRISM -Your Endless Call-み〜んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ』(以後『キンツア』と略)に焦点を当てて、それぞれの個人的な感想を述べていくこととしたい。

理由は、この3作には独自の強い共通点があり、時代の転換点に立ち会った印象を持ったこと、そしてこれを指摘する様子がまだどこにも見当たらないことにある。

それは、「過去作に新解釈を加えることで、過去作の意味を作り直す」という手法だ。どういうことなのかは、これから3作を個別に掘り下げて述べていく。

なお、『ジークアクス』と『不死身の血族』はどちらも映画単体で完結せず、テレビ作品と組み合わせて意味をなす作品なので、それも合算して評する必要がある。よって映画だけでなく、テレビ作品の説明も進めることをまず断らせていただきたい。

それぞれ順番に論じていく。ネタバレを回避したい人は、ここで画面を切り替えて、別の記事を楽しんでもらいたい。

『ジークアクス』による初代の塗り替え

今さら説明するまでもないが、今回の映画『ジークアクス』は、テレビ番組『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の一部分で、全編を視聴し終えた方は、無数の新解釈に衝撃を受けたはずだ。

特に本作は、初代『機動戦士ガンダム』(1979)第39話、第41話の内容を一切変えることなく、新たな背景を加えることで、その印象を大きく変えたことに、とても驚かされた。

ストーリーの途中で先が読めたニュータイプ視聴者もいただろうが、それでも実際にその大胆なドラマを描き通したことは、日本のアニメ史上、重要な分岐点になると思えるくらい強いインパクトを与えてくれた。

一応、「あの人物に、こうしたドラマがあった」という後付けの設定が加えられる作品は少なくないが、物語世界の根幹ごとこれを変えたのは、類を見ない。やり方によっては、せっかくの名作を破壊した穢らわしい異端の作品として、ファンの怒りを買うリスクがあるからだろう。「ぶっ殺すぞ!」と怒鳴って席を立つ人が現れることだってありえる。

このようなことをやるには、作品への真摯な探究と深い理解が必要だ。ほかのファンも言葉を失うほどの熱意と入念な準備がなければ、とてもやり切れることではない。しかし、今回の『ジークアクス』はこれをやり遂げた。そしていわゆる古参のファンたちから熱い賛辞を送られた。

ここに、誰もが知っているような古典が、その命を取り戻し、日本人のみならず海外の視聴者が、初代『機動戦士ガンダム』を視聴するというムーブメントを引き起こしている。

しかも、正式な最新作とはいえ、本作はこちらが「正史」だとまでは公言していない。これはひとつの物語として完成しており、同じ宇宙ではあるが、別の宇宙であるという不安定な安定感があって、塗り替えてはいるが、原典はそのままで残されているという矛盾するような形で最終回を迎えられた。これはちょっとした奇跡であり、再現性がないように思われる。

『不死身の血族』とマモー

次に『不死身の血族』である。

本作は、これを見る前に前日譚『LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン』(以後『銭形』と略)がある。予告編のような内容で、映画はその続編という形である。配信サイトで視聴可能なので、未見の方は視聴されることをお薦めしておく。

まず『銭形』について。こちらは周知の通り、『ルパン三世(ルパンVS複製人間)』(1978。以後『複製人間』と略)に登場するルパン史上最大のヴィラン「マモー」がすべての黒幕としてその姿を見せてくる。

さらに『不思議の血族』でも堂々とその姿を現し、『複製人間』で曖昧にされていた事象に新解釈を加えて、その内容をより深刻に見せることに成功している。

過去作でマモーは、ルパンに向かって自分の宮殿に住まわせている歴史の有名人たちを「本物」だと主張する。観客からは「いや、どうみてもクローン人間だろう」と思わされるが、明確な答えは最後まで示されない。また、マモーは1万年もの時間を生き続ける人智を超えた存在であることを説明するが、これもインチキである可能性が示されている。この映画が上映された当時、ごく常識的な意識を持つ観客の多くは、とんでもない詐欺師に思えるが、よくわからない謎の人物という印象を持っただろう。

なお、作中には、マモーが人間の理解を超えた存在であることがいくつも示されている。たとえば、峰不二子の手首をつかまえて、少し力を入れるだけで彼女を気絶させるシーン。それまでの演出と雰囲気から自然なこととして受け入れてしまうのだが、こんなことのできる人間などいるはずがない。何か裏があるのか、それとも……という際どい描き方が『複製人間』の魅力だ。

それを本作『銭形』と『不死身の血族』は、はっきりと一つの答えを示すことをした。もちろんこの新解釈を事実とするか、そうしないかは観客の判断に委ねられるのだが、これはルパンシリーズでも類を見ない手法だったので、これまで公式アニメ全作を視聴してきた私も、小池監督の挑戦に強い感動を覚えた。そして、この物語は、そのまま47年前の『複製人間』の前日譚として「終劇」を迎える。

ルパンシリーズでも最高級の作画と音楽で、これをやり遂げた小池健監督には、強い賛辞を送りたい。

ただ、問題がないわけではない。これは小池ルパンの長所でもあるのだが、通常のルパン作品は、視聴者を煙に巻くように荒唐無稽な描写を取り入れて、非現実的なストーリーを強引に見せつけるデタラメさが魅力の一つなのだが、小池監督はこれをあえて徹底的に排する作風で、ルパンたちをどこまでもシリアスに描く。ここには「逃げ」がない。ゆえにルパン作品特有のインチキがないため、『複製人間』に直接繋がるというところには到達できていないのだ。

だが、本作には『それでもこれでいい、これがいい』と思わせてくれた。小池監督のルパンシリーズへの想いに直接触れる喜びを与えてくれたことで、作品と作品の繋がりを超える感動を残してくれたのだ。初代ルパン(1971〜72)の初期作品群や『複製人間』のアダルトな雰囲気が好きな人は、ぜひ『銭形』と『不死身の血族』をこの夏のうちに見届けてほしい。さらに言うならば『次元大介の墓標』(2014)も、だ。

これは作品を見れば全て理解してもらえるだろう。

『キンツア』

最後に、『KING OF PRISM -Your Endless Call-み〜んなきらめけ!プリズム☆ツアーズ』について述べておきたい。こちらも『ジークアクス』や『不死身の血族』と同じく、過去作への新解釈で観客を魅了する作品である。

このシリーズの原点は2011年の『プリティーリズム オーロラドリーム』からスタートしたテレビ番組にある。ここから続く「プリティーシリーズ」は、ガンダムやルパンと違って、大きな中断期間がなく、今も『ひみつのアイプリ』が放送されている。

実のところ、本作の監督・菱田正和は、この過去作に新解釈を加えて、ドラマを劇的に展開する随一の監督だと言って過言ではない。「汚い真似はよせ!」と言いたくなるぐらい、毎回とんでもないことをやる監督だ。

初期のシリーズ『プリティーリズム オーロラドリーム』、『(同)ディアマイフューチャー』『(同)レインボーライブ』は、まさにその新解釈に新解釈を重ねて作品の濃度を高めており、レインボーライブの人物と世界の印象を根本から作り変える(もちろん原典の内容そのものは『ジークアクス』『不死身の血族』同様に変更しない)新解釈を、次々と披露して、ほとんど宗教経験に近い恍惚感を与えてくれる。

本作の見どころは、レインボーライブ時には、救いようのない悪役だった法月仁(三木眞一郎)と、そのライバルである氷室聖(関俊彦)のプリズムショーの壮麗さだ。

すでに仁の「恋しさと せつなさと 心強さと」におけるステッキ(過去作では、大変な使われ方をされてきた)の扱いや、聖の「Get Wild」のぶっ飛び具合(時間厳守、定刻発車)は、過去作を知らない人でも目を奪われるだろうが、過去作を知る人々には、「無茶なことはやめろ!」と思いながら、身を震わせられることになろう。

これもこの夏、スクリーンで見るべき作品であるから、シリーズを知らない人も性別や年齢に関係なく一見することをお薦めしたい。

新解釈の面白さ

私はこれらの作品を見て、歴史研究でも稀に見られる面白みを覚えた。なんとなく「知ってるつもり」でいた歴史事実が、史料の実証的な新解釈により、風景を一変させる現象である。

私たちは「織田信長」や「関ヶ原合戦」などの歴史人物や事件について、ある程度の知識がある。長年の蓄積で作られたイメージがある。しかし、有名な逸話や伝説も大元の情報を調べてみると、後世に作られた虚構であることが多い。

これをノイズとして、同時代の史料のみで、歴史の事実を探究するというのが、今世紀の歴史研究の主流である。そこから新たに見えてくる歴史像は、時として、自分の世界イメージをも揺さぶることがある。

過去作の見方を、令和の新解釈で塗り替えることの面白みは、これと共通するのだ。

この手法は、単なるリメイクやリブートとは似て非なる、新たな発明と言えるだろう。

それは、過去作という巨大な存在に敬意を払い、決して内容を改変することなく、新たなコンテクストを添えるだけで、全く新しい感動を生み出す魔法だ。

先述の3作品が示した「塗り替えるが、原典はそのまま」という見事なバランス感覚は、その象徴である。

数多の物語が生まれ、消費されていくこの時代において、ゼロから全く新しいものを創造することと同じくらい、共有された〈古典〉をいかにして未来へ繋いでいくかは、重大なテーマだ。この三作品が示したのは、過去は乗り越えるべきものでも、懐かしむだけの対象でもなく、「再発見」し続けることで無限の物語を生成する鉱脈であるという、力強い宣言だ。

これから先、我々はさらに多くの古典が、この魔法によって現代に蘇るのを目撃するかもしれない。その時、我々の愛した物語は、本当の意味で「終わらない物語」になるのではなかろうか。

【乃至政彦】ないしまさひこ。歴史家。1974年生まれ。高松市出身、相模原市在住。著書に『戦国大変 決断を迫られた武将たち』『謙信越山』(ともにJBpress)、『謙信×信長 手取川合戦の真実』(PHP新書)、『平将門と天慶の乱』『戦国の陣形』(講談社現代新書)、『天下分け目の関ヶ原の合戦はなかった』(河出書房新社)など。書籍監修や講演でも活動中。現在、戦国時代から世界史まで、著者独自の視点で歴史を読み解くコンテンツ企画『歴史ノ部屋』配信中。

筆者:乃至 政彦