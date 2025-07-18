¥×¥ì¥Ð¥ó¤Ë¤ÆHG¥¸¥§¥¬¥ó¥·¥êー¥º¤ò3µ¡Çã¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡ÖSPECIAL¿åÅ¾¼Ì¼°¥Ç¥«ー¥ë¡×¤¬Ìã¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬7·î24Æü¤è¤ê³«ºÅÆ±Æü¤è¤ê¥¸¥§¥¬¥ó·ÏÉè¤ÎMS¤ò°ìÀÆºÆÈÎ
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¡ÖHG¥¸¥§¥¬¥ó¥·¥êー¥º SPECIAL¿åÅ¾¼Ì¼°¥Ç¥«ー¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò7·î24Æü11»þ¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¤Ï10·î17Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢Æ±¼ÒÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¡¢HG¥¸¥§¥¬¥ó¥·¥êー¥º¤Î¥¬¥ó¥×¥é¤ò3µ¡¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡ÖSPECIAL¿åÅ¾¼Ì¼°¥Ç¥«ー¥ë¡×¤¬1ËçÌã¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢7·î24Æü¤è¤ê¥¸¥§¥¬¥ó¥·¥êー¥º¤Î¥¬¥ó¥×¥é¤ò°ìµóºÆÈÎ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç¤ÏºÆÈÎ¤µ¤ì¤ë¥¬¥ó¥×¥é¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò°ìÂÀè¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¥Ç¥«ー¥ë¤Ï¡¢¹ØÆþ¤·¤¿ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¤âÈ¯Á÷¤¬ÃÙ¤¤¾¦ÉÊ¤ËÆ±º¤¹¤ë·Á¤ÇÈ¯Á÷¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢·ÊÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¢¢¡ÖHG¥¸¥§¥¬¥ó¥·¥êー¥º SPECIAL¿åÅ¾¼Ì¼°¥Ç¥«ー¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×ÆÃÀß¥Úー¥¸