¡Ú3COINS¡§¥Ý¥±¥â¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¡Û 7·î19Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê

¡¡¥Ñ¥ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö3COINS¡×¤Ë¤Æ7·î19Æü¤è¤êÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÉô¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡ÈÎÇäÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ý¥±¥Ôー¥¹¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¡Ö¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡Ê¥¤¥¨¥íー/¥Ö¥ëー/¥ì¥Ã¥É¡Ë¡×¡£Ãæ»ß¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖÀ½Â¤¾å¤ÎÅÔ¹ç¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
(C)Nintendo¡¦Creatures¡¦GAME FREAK¡¦TV Tokyo¡¦ShoPro¡¦JR Kikaku (C)Pokémon
(C)PAL Co.,ltd. All Rights Reserved.