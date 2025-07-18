Ä«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù²Ï¹çÍ¥¼Â±é¤¸¤ë¡ÖÍö»Ò¡×¤ÎÉÔ¶ø¤Ë¸µ¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¥¢¥Ê¤¬¥¨¡¼¥ë¡¡º§Ìó¼Ô¤¬ÀïÃÏ¤«¤éÌá¤é¤º¡¢Í¹ÊØ¶É¤Ï¥¯¥Ó¤Ë¡Ä¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤¬¤ä¤¡ª¡×
¡¡Ä«¤òºÌ¤ë¡Ö»°»ÐËå¡×¤ÎÀ¸³è¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¹¥Ä´¤¬Â³¤¯NHKÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï½ªÀï¸å¤ò·Þ¤¨¡¢¶µ»Õ¤ò¼¤á¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Ï»àÊÌ¤·¤¿É×¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿Â®µ¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¡¦¹âÃÎ¤Î¿·Ê¹¼Ò¤Çµ¼Ô¤È¤·¤ÆË»¤·¤¯Æ¯¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃ»È±¤Çº£¤Þ¤Ç¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¡¡¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÇÈ¬ÌÚ¾åÅùÊ¼¤ò±é¤¸¤ëºÊÉ×ÌÚÁï
¡¡¥É¥é¥Þ¤Î¿Íµ¤¤ò»Ù¤¨¤ë¸°¤Ç¤¢¤ëÄ«ÅÄ»°»ÐËå¤Î¤¦¤Á¡¢»°½÷¤Î¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤ÏÅìµþ¤Ë½Ð¤ë·è°Õ¤ò¶»¤Ë¼Â²È¤ò½Ð¤Æ¡¢¤Î¤Ö¤Î¸µ¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤Ê¤¬¤é½÷µë¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¡¢Îø°¦¤Ë±¦±ýº¸±ý¤¹¤ëÆü¡¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¼¡½÷¤ÎÍö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤¬¡Èßî¤Ã¤Æ¡É¸«¤¨¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡Ä«¥É¥éÉ¾ÏÀ²È¤ÎÅÄ¹¬ÏÂ²Î»Ò»á¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö½ÐÀ¬Á°¤Ë·ëº§¤òÌóÂ«¤·¤¿¹ë¤Á¤ã¤ó¡ÊºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ë¤¬ÀïÃÏ¤«¤éµ¢¤é¤º¡¢¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿Í¹ÊØ¶É¤â¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ð¡¦¤Î¤Ö¤¬·ëº§¤·¤¿ºÝ¤Ï¡Ø¹ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¤³¤³¤Ë¤ª¤ë¤¡Ù¤Èµ¤¾æ¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿Íö»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤¬°ú¤¤º¤ë¡ÈÀïÁè¤Î±Æ¡É¤Ï»°»ÐËå¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â°ìºÝÇ»¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£Íö»Ò¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¹ë¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Û¤«¤ÎÁê¼ê¤È¤ÎÎø¤ÏÀµÄ¾¡¢ÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÍö»Ò¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¸À¤¦¤Î¤¬¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÆâÆ£Íµ»Ò»á¡£¡ÈÄ«¥É¥é¼õ¤±¡É¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤âÌ³¤á¤¿Èà½÷¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÍö»Ò¤Ï¹µ¤¨¤á¤ÊÀ³Ê¤Ç¸ÀÍÕ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¤ò±¢¤Ç»Ù¤¨¤ë¿Ä¤Î¶¯¤¤½÷À¡£»ëÌî¤¬¹¤¯¡¢ÐÊ¤Þ¤¤¤ä»ÅÁð¤«¤é¤â¿´¤ËÈë¤á¤¿°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÍö»Ò¤¬½ÐÀ¬¤¹¤ë¹ë¤«¤éµáº§¤µ¤ì¡¢¡Ø¤¦¤Á¡¢¹ë¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤¬¤ä¤¡£¤â¤ó¤Æ¤¤Æ¤è¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Æµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¹ç¤¦²ó¤ÏÄ«¤«¤é¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¡¢ÎÞ¤¬ËË¤òÅÁ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊý¤âÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ë¬¤ì¤¿¹ë¤ÎÀï»à¤È¤¤¤¦²á¹ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÑ³¤µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Èº£¡É¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡©¡Ù¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°¦¤¹¤ë¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿ÄË¤ß¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÀè¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Íö»Ò¤Î¹¬¤»¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¼é¤ê¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£NHK¤µ¤ó¡¢Áá¤¯¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Íö»Ò¡Á¤³¤ì¤«¤é¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤¬¤ä¤¡ª¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ËèÄ«¤Î³Ú¤·¤ß¤ÏÂ³¤¯¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2025Ç¯8·î1Æü¹æ