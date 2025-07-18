¡Ú´ÚÎ®¡ÛÉü³è¤·¤¿BLACKPINK¤ØÀ¤³¦¤¬Àä»¿¡¡ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Ï¡Ö¿Ê²½¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡×
Éü³è¤·¤¿BLACKPINK¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÀä»¿ÊóÆ»¤¬Â³¤¤¤¿¡£·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï17Æü¡ÖBLACKPINK¤Î²Ì´º¤Ê²»³ÚÅªÄ©Àï¤¬ÌÜÎ©¤Ä¿·¶Ê¡ØJUMP¡Ù¤È¡¢¸ø±é´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¡ØDEADLINE¡Ù¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢³¤³°²»³Ú¥Þ¥¬¥¸¥ó¤È¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é½¸ÃæÅª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¡ÖJUMP¤Ï¾ðÇ®¤Î»¿²Î¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼³Æ¼«¤Î²»¿§¤¬É½¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸ß¤¤¤¬1¤Ä¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²»³ÚÅª¤ËÉý¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤é¿Ê²½¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢¼¡¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤Î´ðÈ×¤ò´°àú¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
±Ñ¹ñ²»³ÚÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎNME¤Ï¡Ö¶¯Îõ¤ÇÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¡ÖBLACKPINK¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÅÔ»Ô¤¬Ì¥Î»¤µ¤ì¤ë»Ñ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
12Æü¤«¤é2Æü´Ö¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎSoFi¡Ê¥½¡¼¥Õ¥¡¥¤¡Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±²ñ¾ì¤Ç¡¢Á´À¤³¦¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎÎ¾ÆüÇä¤êÀÚ¤ì¤Ç¡¢ºÇÂ¿´ÑµÒ¡Ê10Ëü¿Í°Ê¾å¡ËÆ°°÷¤È¤¤¤¦¿·µÏ¿¤ò»Ä¤·¤¿¡£LA¥¿¥¤¥à¥º¤Ï¡ÖÃÏ°èºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¸ø±é¾ì¤ÇÎ¾Æü¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇä¤êÀÚ¤ì¤¿¡£Â¿ÍÍ¤Ê·Ý½ÑÅª¿§¤ò»ý¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
²»³ÚÀìÌç»¨»ï¤Î¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¤â¡ÖÎÏ¶¯¤¤µ¢´Ô¤À¡£BLINK¡Ê¸ø¼°¥Õ¥¡¥óÌ¾¡Ë¤¿¤Á¤Ë¡¢BLACKPINK4¿Í¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ë°ìÈÖµ±¤¯¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸Ä¿ÍÎÏÎÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î¥·¥Ê¥¸¡¼¤â°ìÁØÀ®½Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎËèÆü·ÐºÑ¤Ï17Æü¡ÖBLACKPINK¤Ï11Æü¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØJUMP¡Ù¤òÈ¯Çä¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¥¢¥¤¥Á¥å¡¼¥ó¥ºÎßÀÑ61¤ÎÃÏ°è¥½¥ó¥°¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢Spotify¥Ç¡¼¥ê¡¼¥È¥Ã¥×¥½¥ó¥°¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤â3ÆüÏ¢Â³¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£