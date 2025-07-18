²ÐÀ±¤Îð¨ÀÐ¤¬Ìó7²¯8000Ëü±ß¤ÇÍî»¥ ½Å¤µ24.6kg¤ÇÃÏµå¾åºÇÂç¥µ¥¤¥º
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿²ÐÀ±¤Îð¨ÀÐ¤¬¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤ÆÌó7²¯8000Ëü±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌó7²¯8000Ëü±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿²ÐÀ±ð¨ÀÐ
¡¡°ìºòÇ¯¡¢¥µ¥Ï¥éº½Çù¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²ÐÀ±¤Îð¨ÀÐ¡£²ÐÀ±¤Ë¾®ÏÇÀ±¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿ºÝ¤ËÃÏÉ½¤«¤é¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¡¢ÃÏµå¤Þ¤Ç2²¯km°Ê¾å°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ÐÀ±¤Îð¨ÀÐ¤Ï16Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¶¥Çä¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Íî»¥²Á³Ê¤Ï530Ëü¥É¥ë¡£ÆüËÜ±ß¤ÇÌó7²¯8000Ëü±ß¤Ç¡¢¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿ð¨ÀÐ¤ÎÃæ¤Ç¤â²áµîºÇ¹â¤ÎÍî»¥³Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó²ñ¼Ò¡Ö¥µ¥¶¥Ó¡¼¥º¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½Å¤µ¤Ï24.6kg¤Ç¡¢ÃÏµå¾å¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿²ÐÀ±¤Îð¨ÀÐ¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇÂç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½ÐÉÊ¼Ô¤ÈÍî»¥¼Ô¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë