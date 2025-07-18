¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¹ñÆâ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ´ØÅì¹Ã¿®¡¢ËÌÎ¦¡¢ÅìËÌÆîÉô¤¬Çß±«ÌÀ¤± ´ØÅì¹Ã¿®¡¢ËÌÎ¦¡¢ÅìËÌÆîÉô¤¬Çß±«ÌÀ¤± ´ØÅì¹Ã¿®¡¢ËÌÎ¦¡¢ÅìËÌÆîÉô¤¬Çß±«ÌÀ¤± 2025Ç¯7·î18Æü 11»þ7Ê¬ ¶¦Æ±ÄÌ¿® ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ï18Æü¡¢´ØÅì¹Ã¿®¡¢ËÌÎ¦¡¢ÅìËÌÆîÉô¤¬Çß±«ÌÀ¤±¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È Æ»·Ù¸µ½äºº¡¢µ¯ÁÊÆâÍÆÇ§¤á¤ë¡¡¶üÏ©ÃÏºÛ¡¢Åð»£¤äÃ¦°á½ê¿¯Æþ ¡Ö¤³¤ì¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤ÎÃÏ¿Þ¡£¸½ºß¤ÏÉôÍî¤âº¹ÊÌ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿»Ô´´Éô¤Ë¡Ö»ä¤¬¤½¤³¤Ç°é¤Ã¤¿ÉôÍîÌ±¤À¡×¡¡ÉôÍîº¹ÊÌ¤ÎÂ¸ºß¤¢¤é¤ï¤Ë ¥É¥¤¥Ä¤Ç¸½ÃÏ¤Î»Ò¶¡¤¬¡Ö¥Á¥ó¥Á¥ç¥Á¥ã¡¼¡×¤ÈÏ¢¸Æ¢ªÊì¿Æ¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¤È¡Ä¿Í¼ï´Öº¹ÊÌ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«