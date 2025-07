2025Ç¯7·î18Æü¡Ãº£Æü¤Î·îÎð¤È±§Ãè¤Î½ÐÍè»ö¡ÜÀê¤¤¡Ã¥¿¥¤¥¿¥ó¤¬ÅÚÀ±ÌÌ¤ò²£ÀÚ¤ë

深夜に昇り昼に沈む月

🌕️今日の月【月齢22.7】

2025年7月18日21時頃の月のシミュレーション画像(Credit: NASA's Scientific Visualization Studio)



月の出が23時以降にまで遅くなってきました。そのぶん夜半までは月明かりがなく、天体観測にはいっそう好都合です。一方、月の入りが正午近くになるため、翌日の昼ごろまで白く淡い月を眺めることができます。

通勤・通学の途中でふと空を見上げれば、青空に溶け込むような白い月を高い位置に見つけられるかもしれません。

東京:月の出 23:10 → 月の入り 12:10札幌:月の出 22:48 → 月の入り 12:15大阪:月の出 23:29 → 月の入り 12:26福岡:月の出 23:51 → 月の入り 12:46

※時刻は国立天文台「今日のこよみ」を基準にしています。

2025年7月18日:

タイタンが土星面を横切る

7月18日16時ごろ(日本時間)、土星の衛星タイタンが15年ぶりに土星面を横切り始めます。土星の赤道面(衛星軌道面)が地球に対してほぼ真横になり、その位相でタイタンが土星面を通過するという、きわめてまれな現象です。土星が公転周期の半分(約13〜15年)ごとにしかこの配置にならないため、次に同じ条件がそろうのは2040年代半ばまで待たねばなりません。

今回のタイタンの土星面通過は16時ごろに始まり19時ごろに終わりますが、この時間帯の日本は土星が地平線下にあるため観測することができません。観測条件が良いのは南北アメリカ大陸、大西洋沿岸、欧州西部で、とくに北米東部では深夜、南米やハワイでは明け方の暗い時間帯に当たります。

海外の宇宙機関や市民天文学者によるライブ配信や速報写真を楽しみに待ちましょう!

