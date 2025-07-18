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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡11.97¡¡8.12¡¡10.48¡¡7.46
1MO¡¡10.81¡¡7.78¡¡8.83¡¡7.61
3MO¡¡10.46¡¡7.63¡¡8.72¡¡7.69
6MO¡¡10.30¡¡7.49¡¡9.01¡¡7.76
9MO¡¡10.24¡¡7.45¡¡9.19¡¡7.86
1YR¡¡10.19¡¡7.44¡¡9.37¡¡7.97
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡10.92¡¡9.07¡¡7.71
1MO¡¡9.76¡¡9.40¡¡7.91
3MO¡¡9.74¡¡9.51¡¡8.08
6MO¡¡9.94¡¡9.68¡¡8.10
9MO¡¡10.14¡¡9.85¡¡8.16
1YR¡¡10.24¡¡10.02¡¡8.22
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
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