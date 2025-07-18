µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤¬JR»³¼êÀþ¡¦Âçºå´Ä¾õÀþ¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ª Sky¤¬Ì¾»É´ÉÍý¤Î¡Ö¾è¤ê´¹¤¨¡×¤òÁÊ¤¨¤ë¿·¹¹ð¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«»Ï
¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡© ¤³¤ÎÅÅ¼Ö¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¾»É´ÉÍý¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¾è¤ê´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡£¡×¡½¡½Sky³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï18Æü¡¢±Ä¶ÈÌ¾»É´ÉÍý¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSKYPCE¡Ê¥¹¥«¥¤¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤ÎµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥È¥ì¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¹¹ð¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢JR»³¼êÀþ¤ÈJRÂçºå´Ä¾õÀþ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î´ë²è¤Ï¡ÖÅÅ¼Ö¤Î¾è¤ê´¹¤¨¡×¤È¡ÖÌ¾»É´ÉÍý¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¾è¤ê´¹¤¨¡×¤ò¤«¤±¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬ÆÃÄ§¡£¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¤ª»È¤¤¤ÎÌ¾»É´ÉÍý¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÉÅÅ¼Ö¤Î¾è¤ê´¹¤¨¡É¤Î¤è¤¦¤Ë´ÊÃ±¤Ë¡ØSKYPCE¡Ù¤Ë¡É¾è¤ê´¹¤¨¡É¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢ÄÌ¶ÐÃæ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¼ÖÆâ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¥È¥ì¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾Æâ¤Ï¡¢¡ÖSKYPCE¡×¤Î¹¹ð¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÉ½¾ð¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ¾»É²èÁü¥Ç¡¼¥¿¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤Ì¾»É´ÉÍý¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢81.5¡ó¤Î´ë¶È¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸«²á¤´¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊÌ¾»É´ÉÍý¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¹¹ð¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¡ØÂ¤Ç²Ô¤°¡Ù¤ò¿ô»ú¤ÇÉ¾²Á¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡×¡Ö¤Þ¤ºÁàºî¤·¤ä¤¹¤¤²èÌÌ¤òÁª¤Ü¤¦¡£ÏÃ¤Ï¤½¤ì¤«¤é¤À¡£¡×¤Ê¤É¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤¬»×¤ï¤º¶¦´¶¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¥Í¥¿¡×¤âËþºÜ¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¶Å¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢JR»³¼êÀþ¤äJRÂçºå´Ä¾õÀþ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¤¢¤ëÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤ä±ØÌ¾É¸¤òÌÏ¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¾èµÒ¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÖÆâ¤Î¥È¥ì¥¤¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ÖSKYPCE¡×¤ÎÎòÂåCM¤ò°ìµóÊü±Ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥ì¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¼Â»Ü³µÍ×
¡Ú·Ç½Ð´ü´Ö¡Û
¡¦JR»³¼êÀþ¡§2025Ç¯7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á8·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦JRÂçºå´Ä¾õÀþ¡§2025Ç¯7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á8·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ëº¢·Ç½Ð½ªÎ»Í½Äê
¡Ú·Ç½ÐÏ©Àþ¤ª¤è¤Ó¼ÖÎ¾¡Û
¡¦JR»³¼êÀþ 1ÊÔÀ®¡ÊÁ´11¼ÖÎ¾¡Ë
¡¦JRÂçºå´Ä¾õÀþ 1ÊÔÀ®¡ÊÁ´8¼ÖÎ¾¡Ë
¢¨ÊÔÀ®¤ä±¿¹Ô¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤ä±Ø·¸°÷¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±¿¹Ô´ü´Ö¤ÏÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£