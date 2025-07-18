¡Úµ¤¾Ý¡Û18Æü À¥¸ÍÆâÃÏÊý¤ÏÃë²á¤®°Ê¹ß¤â¤ä¤ä±À¤ÎÂ¿¤¤Å·µ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬Æüº¹¤·¤ÎÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¡¡ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï²¬»³¤Ç34ÅÙ ÄÅ»³¤Ç31ÅÙ ¹â¾¾¤Ç35ÅÙ¤ÎÍ½ÁÛ
À¥¸ÍÆâÃÏÊý¤Ï¡¢¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç±À¤¬¹¤¬¤ê±«¤Î¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãë²á¤®°Ê¹ß¤â¤ä¤ä±À¤ÎÂ¿¤¤Å·µ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æüº¹¤·¤ÎÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï²¬»³¤Ç34ÅÙ¡¢ÄÅ»³¤Ç31ÅÙ¡¢¹â¾¾¤Ç35ÅÙ¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£17Æü¤è¤êÂçÉý¤Ëµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
19Æü¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢Íë¤òÈ¼¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï25ÅÙÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï²¬»³¤Ç33ÅÙ¡¢ÄÅ»³¤Ç31ÅÙ¡¢¹â¾¾¤Ç35ÅÙ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£