¡ÚÂ®Êó¡ÛÌµ´ÑµÒ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Ç¾×·â¥¤¡¼¥°¥ë¡¡ËÜ¿Í¶ÄÅ·¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÆþ¤Ã¤¿¡©¡×¡¡²òÀâ¡Ö´ÑµÒ¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×
ÌÀ¼£°ÂÅÄ¥ì¥Ç¥£¥¹½éÆü
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄ¥ì¥Ç¥£¥¹½éÆü¤¬18Æü¡¢µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯GC¡Ê6642¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹âµ×¤ß¤Ê¤ß¤¬10ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡£¸«»ö¤Ë¥¤¡¼¥°¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»2¾¡¤Î²òÀâ¡¦¸¶¹¾Î¤ºÚ¥×¥í¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡383¥ä¡¼¥É¤Î10ÈÖ¥Ñ¡¼4¡£¹âµ×¤Ï¥é¥Õ¤«¤é¤Î2ÂÇÌÜ¤ÇÌ¥¤»¤¿¡£¥°¥ê¡¼¥ó¤ò¤È¤é¤¨¡¢¼êÁ°¤«¤éÅ¾¤¬¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥«¥Ã¥×¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¸«»ö¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¥¤¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¤Ë¡¢¹âµ×¤â¾Ð´é¤Ç¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÆþ¤Ã¤¿¡©¡×¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤È¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤·¤¿U-NEXT¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸¶¤Ï¡Ö¥®¥ã¥é¥ê¡¼¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡×¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£º£Âç²ñ¤Ï16Æü¤Ë·§¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢17Æü¤Î¶¥µ»¤¬Ãæ»ß¤Ë¡£°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢18Æü¤«¤éÌµ´ÑµÒ¤Ë¤è¤ë³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸¶¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼Ç¤ò¤«¤ó¤À´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥é¥ó½Ð¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆþ¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Î»¿¡£¹âµ×¤ÏÁ°È¾¤Ç2¤Ä¿¤Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¥¤¡¼¥°¥ë¤Ç4¥¢¥ó¥À¡¼¡£10ÈÖ¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç»ÃÄê2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë