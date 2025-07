ドナルド・トランプ大統領がコカ・コーラに対して「サトウキビから作られた本物の砂糖(REAL Cane Sugar)」を使って コカ・コーラ を作るように求めました。Donald J. Trump | Truth Socialhttps://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114864763487869986Coca-Cola Product Range

The name sounds complex, but high fructose corn syrup (HFCS) - which we use to sweeten some of our beverages - is actually just a sweetener made from corn. It’s safe; it has about the same number of calories per serving as table sugar and is metabolized in a similar way by your…— Coca-Cola (@CocaCola) July 16, 2025

https://www.coca-colacompany.com/media-center/coca-cola-product-range.htmlTrump’s claims of a Coca-Cola agreement quickly go flat as nutritionists groan - Ars Technicahttps://arstechnica.com/health/2025/07/trumps-claims-of-a-coca-cola-agreement-quickly-go-flat-as-nutritionists-groan/2025年7月17日にトランプ大統領がTruth Socialに投稿した文章が以下。「アメリカのコカ・コーラにサトウキビから作られた本物の砂糖(REAL Cane Sugar)を使うことについて、コカ・コーラと交渉を進めてきた結果、合意に至りました」と記されています。アメリカで売られているコカ・コーラには甘味料としてトウモロコシから作られた高果糖・コーンシロップ(HFCS)が使われています。一方で、アメリカの隣国であり熱狂的なコカ・コーラ愛好国として知られるメキシコのコカ・コーラにはサトウキビから作られた「本物の砂糖」が使われています。アメリカとメキシコのコカ・コーラには明らかな味の違いが存在しており、アメリカの量販店では愛好家向けに「メキシコのコカ・コーラ」が取り扱われていることもあるとのこと。以下のブログ記事にはアメリカとメキシコのコカ・コーラの違いがまとめられています。コカ・コーラ 世界一美味しいといわれるメキシカンコーラと普通のコーラを飲み比べてみました : アメリカでも食べ台湾! Powered by ライブドアブログhttps://www.tabetaiwan.com/archives/60581761.htmlコカ・コーラは2025年7月16日に「トランプ大統領が当社の象徴的なコカ・コーラブランドに関心を寄せていただき、誠に光栄です。コカ・コーラ製品ラインにおける革新的な新製品の詳細を近日中に発表します」という声明を発表しています。さらに、Fox Newsは2025年7月17日に「乾杯!コカ・コーラが人工フレーバーからサトウキビを使った本物の砂糖に切り替えることを発表したことで、トランプ大統領の『MAHA』運動は新たな勝利を迎えました」と投稿し、コカ・コーラの決定がトランプ大統領の推進する「MAHA(Make America Healthy Again:アメリカをふたたび健康に)」というスローガンに即したものだと評価しています。しかし、コカ・コーラはFox NewsがHFCSを「人工フレーバー」と称したことに反発しており、Fox Newsのポストに対して「高果糖・コーンシロップ(HFCS)は複雑な名前ですが、実はトウモロコシから作られた甘味料に過ぎません。HFCSは安全で、カロリーはテーブルシュガーと同等であり、体内でテーブルシュガーに近い方法で代謝されます。アメリカ医師会(AMA)は『HFCSはテーブルシュガーや他の甘味料と比べて肥満を引き起こすリスクが高いわけではない』と認めています。コカ・コーラブランドの飲料には有害な物質は含まれていません」と返信しています。