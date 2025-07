¹â¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤ä¹âÅÙ¤Ê¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½ÅëºÜ¡ª¥æ¡¼¥·¡¼¥«¡¼¥É¡ÖUCË¡¿Í¥«¡¼¥ÉBiz¡×

ユーシーカードは、2025年7月18日(金)より、法人・個人事業主向けの新たなクレジットカードUC法人カードBizの一般募集を開始します。

ユーシーカード「UC法人カードBiz」

近年、働き方の多様化に伴い、個人事業主やフリーランスとして活動する方が増加しています。

それにより、経費管理の煩雑さや資金繰りの不安、キャッシュレス化への対応など、日々の業務においてさまざまな課題が顕在化しています。

これらの課題に対応するため、導入しやすく、使いやすく、経営を支援する機能を1枚に集約した「UC法人カードBiz」の発行を開始します。

ユーシーカードは、これからも皆さまにさらなる価値を提供するため、引き続きサービスの拡充を図っていきます。

■「UC法人カードBiz」商品概要

「UC法人カードBiz」は、法人・個人事業主が抱える「経費管理の煩雑さ」や「資金繰りの不安」といった経営課題に対応するクレジットカードです。

「一般カード」と「ゴールドカード」の2種類をラインアップし、高いポイント還元率や高度なセキュリティ機能を

搭載しています。

出張・接待・備品購入など、さまざまなビジネスシーンで活用できる1,000以上の優待特典に加え、海外旅行傷害保険などの安心機能も自動的に付帯することで、利便性と安全性の両面から経営をサポートします。

導入コストを抑えつつ、業務効率化とキャッシュフローの改善を同時に図れることから、法人・個人事業主に最適な1枚です。

■主な特長

> UCポイントが常時2倍還元

1,000円(税込)の利用につきUCポイントが2ポイント貯まります。

※還元率1.0%(1ポイント5円相当のアイテムと交換した場合)

> 年会費無料(一般カード)

一般カードは初年度・次年度以降も年会費無料で利用可能です。

> 豊富な優待特典

1,000以上の優待・サービスをあらゆるビジネスシーンで活用できます。

> 自動付帯の保険

海外旅行傷害保険が自動付帯されているため、万が一の際も安心です。

(一般カード:最高2,000万円、ゴールドカード:最高1億円)

カード名称 :UC法人カードBiz

国際ブランド :Mastercard

お申込対象者 :法人・個人事業主

※カード発行には審査があります

年会費 :1枚目 :無料

2枚目以降:無料

※9枚まで申込可能

利用可能額 :最大500万円

ETCカード年会費 :無料

ポイント還元率 :1.0%(1ポイント=5円換算の場合)

海外旅行傷害保険:最高2,000万円(自動付帯)

国内旅行傷害保険:最高2,000万円(利用付帯)

ショッピング補償保険(国内・海外対象):年間100万円

カード名称 :UC法人カードBizゴールド

国際ブランド :Mastercard

お申込対象者 :法人・個人事業主

※カード発行には審査があります

年会費 :1枚目 :11,000円(税込)

2枚目以降:2,200円/枚(税込)

※9枚まで申込可能

利用可能額 :最大500万円

ETCカード年会費 :無料

ポイント還元率 :1.0%(1ポイント=5円換算の場合)

海外旅行傷害保険:最高1億円(自動付帯)

国内旅行傷害保険:最高5,000万円(利用付帯)

ショッピング補償保険(国内・海外対象):年間300万円

