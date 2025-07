Æî¹ñ¥ê¥¾¡¼¥Èµ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2025

タヒチプロモーションは、2025年8月2日(土)、3日(日)の2日間、アリオ西新井にて「ファミリーリゾートフェスティバル 2025」を開催します。

ファミリーリゾートフェスティバル 2025

会場 :アリオ西新井 1Fイベント広場

〒123-0843 東京都足立区西新井栄町1丁目20番1号

東武伊勢崎線 西新井駅西口 徒歩8分

東京メトロ半蔵門線・日比谷線直結

日時 :2025年8月2日(土)3日(日) 10:00〜20:00 ※最終日は19:00終了(予定)

料金 :入場無料

実施内容:タヒチアンダンス・フラダンスステージ、ライブ、販売ブース、

PRブース等

主催 :株式会社タヒチプロモーション

共催 :アリオ西新井

ファミリーリゾートフェスティバル(ファミリゾ)は2019年にスタートした、タヒチプロモーション・アリオ西新井の共同開催による夏の恒例イベントです。

ステージではタヒチアンダンス・ハワイアンダンス・ライブなど様々なコンテンツで幅広く楽しめます。

タヒチ産のココナッツ由来の万能オイル「Heiva Monoi de Tahiti」の販売やタヒチアンパールなども販売。

またエコなワークショップの開催や地球にやさしいコンテンツにも注目です!8月2日、3日は、アリオ西新井「ファミリゾ」で楽しめます!

■ステージコンテンツ

ステージではポリネシアの伝統舞踊「タヒチアンダンス」や「フラダンス」のステージを開催します。

2日間で30ステージ約500名のダンサーがイベントを盛り上げます!

ステージ1

■南国リゾートを感じるショップ・ブースが参加!

ファミリーリゾートフェスティバル 2025では、さまざまなショップが参加します。

ぜひこの機会にポリネシアを感じられるお気に入りのアイテムをゲットしてください!

「サステナブルワークショップを開催! Walea air Tシャツフリンジ」

着なくなったTシャツをアップサイクルして、フリンジアクセサリーにリメイクしました。

Tシャツならではの柔らかく優しい素材感が、フリンジの動きや表情をより引き立ててくれます。

不要になった服に新たな命を吹き込み、サステナブルなおしゃれを楽しめる一点物のアイテムです。

アリオ西新井館内でのお買い物レシート2,000円分(当日限り合算可能)のご提示でワークショップを1回受講できます。

※各日受付予定数に達しましたら終了となります。

サステナブルワークショップ

「TAHITI PROMOTION」

・Heiva Monoi de TAHITI

南太平洋の楽園、タヒチで古くから愛されてきた伝統の美容オイル「モノイオイル」。

このオイルは、上質なココナッツオイルに、タヒチの国花であるティアレを漬け込んで作られ、現地では日々の美容に欠かせない存在として親しまれています。

モノイオイルのベースとなるココナッツオイルには、オメガ脂肪酸やビタミンEが豊富に含まれており、肌と髪に深い潤いを与え、しっとりなめらかな状態へと導きます。

その高い保湿力は、日差しを浴びた後のケアにも最適です。

さらに、モノイオイルはエイジングケアとしてもおすすめです。

豊富なビタミンEが肌を保護し、若々しい輝きをサポートします。

花々やフルーツの甘く優雅な香りをまとい、輝く毎日を提供します。

・ROTUI パイナップルジュース

タヒチの肥沃な大地で育ったブランドパイナップル「クイーンタヒチ」だけを使用した、最高品質のパイナップルジュース。

余計なものは一切加えず、果実本来が持つとろけるような甘さと、芳醇な香りをそのまま閉じ込めた幸福感あふれる味わいです。

無添加・無着色・無香料で濃縮還元なし。

お子様から大人の方まで皆様にきっと喜んでいただける、自信を持っておすすめする一本です。

・クラフトビール「HOA」

南太平洋の楽園、タヒチの情熱が詰まったクラフトビール「HOA」。

このビールは、タヒチの豊かな自然の恵みの特別な一杯です。

一口飲めば、タヒチの太陽の光、心地よい海風、そして色鮮やかな花々の香りが広がるような、爽やかで独特の風味を感じられるでしょう。

通常のビールでは味わえない、まさに楽園の味です。

[TORU・トル]

ベルギー風のトリプルスタイルで、モルトのコクとキャラメル、ドライフルーツの甘みが広がる贅沢な味わい。

タヒチ産ジンジャーのスパイシーなアクセントが加わり、心地よい余韻を残します。

奥深い風味をじっくり楽しめる一杯。

[PIA IPA・ピア アイピーエー]

力強くバランスのとれたホップが、同社のIPAに心地よい苦味とフルーティーな香りを与えています。

モルトは丸みとバランスをもたらし、口当たりは非常に滑らか。

さらに、リヨン国際ビールコンペティションでの受賞歴を持ち、その品質が世界的に認められています。

タヒチ産ならではの風味を存分に楽しめる一杯です。

・VIN DE TAHITI

世界唯一の珊瑚礁土壌で栽培されたミネラル豊富なオーガニックワイン。

[AMPHORE・アンフォール カリニャン100%]

オーク樽で6か月熟成後、テラコッタ樽でさらに6か月熟成させた特別なワイン。

洗練されたフレッシュさと軽やかさを湛え、グラスに注いだ瞬間、ローストしたシトラスの上品なアロマが立ち昇ります。

繊細なオークのニュアンスは、このテロワールが育む、特有のサンゴ由来のミネラル香によって奥深く支えられ、他に類を見ない複雑な香味を織りなしています。

年に1回、たった400本だけ造られる希少なワインです。

[CLOS DU RECIF・クロ デュ レシフ カリニャン100%]

オーク樽とステンレスタンクで熟成されます。

フレッシュで軽やかながらも、丁寧にローストされたシトラスのような、品の良い香り。

その奥には、上質なオーク樽由来の繊細なニュアンスが漂い、この土地ならではの珊瑚が生み出すミネラル感が、味わいに深みと奥行きを与えています。

・TAHITI ART PAREO

タヒチの職人が一枚一枚、丁寧に手刷りして染めたアートパレオ。

唯一無二のデザイン:職人の手によって描かれるパレオは、それぞれが世界に一つだけのアート作品。

鮮やかな色彩と繊細な筆致が、タヒチの息吹を表現しています。

パレオに描かれるモチーフは、きらめく海、優しく咲き誇る花々、そしておおらかにそびえる聖なる山々。

これらはタヒチの神話や伝説、そして日々の温かい暮らしの物語を象徴しています。

衣装としてはもちろん、ビーチでのリゾートウェア、日常のファッションアイテムとしても、インテリアとしてお部屋を彩ったりと、アイデア次第で様々な表情を見せてくれます。

TAHITI ART

「O.Preje by Onishi Pearls」

その多くがタヒチで採れる黒蝶真珠。

色合いと光沢、形は、一つ一つが美しい個性を持っています。

シンプルなデザインから、ゴージャスなものまで。

身近にお使いいただけるプチプライスより、皆様のファッションを輝かせるアイテムとしてのジュエリー・アクセサリーを提案します。

O.Preje by Onishi Pearls

