Àº¹ª¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡È¥Ó¥¹¥È¥í¡É¤ÎÎ×¾ì´¶¡ª¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Ó¥¹¥È¥í¤ÎÀ¤³¦Å¸ in Ì¾¸Å²°

BACON(べーこん)は、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.NAGOYA」において、フランスの家庭料理やカフェ料理など“食”をテーマにした本格ミニチュア料理が一堂に会する、小さなビストロの合同作品展&物販展「ミニチュアビストロの世界展 in 名古屋」を2025年8月23日(土)〜9月15日(月・祝)に開催します。

ミニチュアビストロの世界展 in 名古屋

開催日時: 2025年8月23日(土)〜9月15日(祝・月)

営業時間: 平日 11:00〜17:00、土日・祝日 11:00〜18:00

休館日 : 毎週月・火曜日 ※9月15日(祝・月)は開館します。

会場 : TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1丁目17-12

入場料 : 800円/3歳以下は入場無料

出展者 : 35組

主催 : BACON

※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。

まるでビストロの厨房を覗き見るような臨場感と、見て楽しい“食べられない料理”の魅力が詰まった、新感覚のミニチュアアート展です。

■“食”をテーマにした「ミニチュアビストロの世界展」とは?

「ミニチュア写真の世界展」シリーズの中でも、特に人気の高い“食”をテーマに、今にも湯気が立ちのぼりそうな料理や、ワインが恋しくなるような一皿を精巧に再現した作品だけを厳選した新企画展です。

展示されるのは、“気軽だけど本格的”、“素朴だけど味わい深い”フランスの家庭料理やカフェごはんなど、“食”をモチーフにしたミニチュア作品の数々。

一皿一皿にこだわりが凝縮された、手のひらサイズの料理店のような空間を楽しめます。

まるで小さなビストロを巡るような気分で、作品を眺めたり、写真に収めたりするのもおすすめです。

会場内はすべて撮影OK。

アングルや構図にこだわって、自分だけの“とっておきの一皿”を見つけて、ぜひSNSに投稿してみてください。

■“食”に特化したミニチュアアートの展覧会!

まるで本物のレストランを訪れたかのような世界観に浸る!

本展は、まるで本物のレストランを訪れたかのような雰囲気の中で、精巧なミニチュア料理作品を楽しめる、“食”に特化したミニチュアアートの展覧会です。

展示作品は、「キッシュ」「パテ」「鴨のコンフィ」「グラタン」など、ビストロ料理を中心に、前菜からメイン、デザートまでが丁寧にミニチュアで再現されています。

パンやスイーツも揃い、本格的なフレンチ・洋食ビストロの流れを感じさせるラインナップで構成された会場には、“美味しそう!”が詰まった世界観が広がります。

出展作家は、SNSを中心に人気を集める実力派クリエイターたち。

素材や焼き加減、照りなど細部にまで徹底的にこだわって制作された“食べられない料理”は、思わず見惚れる美しさと完成度を誇ります。

SNS映えはもちろん、**眺めて楽しむ「美味しいアート」**としても大きな注目を集めています。

なかでも見どころは、本物の厨房を思わせる調理器具のミニチュアが話題の「ミニ厨房庵(@minichuubouan_tyakitchen)」や、ビストロのテラス席をイメージした空間演出で初公開の新作を披露する「Renee miniature(@renee_miniature)」などの話題作が登場。

さらに物販では、ユーモラスな料理モチーフが人気の「さかなさん(@sakanasan2021)」、置物やキーホルダーとしても楽しめる立体グッズが魅力の「マロン(@emmy_of_arsrey_stars_hara)」、リアルすぎるビストロ風セットがSNSで話題の「ことなのうそっこ食堂(@kotonanousokkosyokudou)」など、個性豊かな作風のグッズが多数ラインナップ。

ミニチュアだからこそ表現できる、“小さなビストロの美味しい世界”を楽しめます。

■来場者限定!ここでしか手に入らない“初開催記念ポストカード”をプレゼント!

「ミニチュアビストロの世界展」初開催を記念して、来場いただいた方・先着数量限定で“オリジナルポストカード”をプレゼント!展覧会の世界観を感じられるような、ここでしか手に入らない特別仕様となる予定です。

お土産にも、コレクションにも嬉しい一枚です。

ぜひこの機会をお見逃しなく!※なくなり次第、配布終了となります。

■一皿から始まる、ミニチュア美食の世界をお持ち帰り!

本展では、展示作品だけでなく、ここでしか購入できない限定ミニチュアグッズも多数登場します。

フレンチのフルコースや洋食プレート、ワインと一緒に並ぶ一皿、ガレットやキッシュなど、まるで本物のビストロで見かけるような料理をモチーフにした、リアルで繊細なミニチュア作品をラインナップ。

そのまま飾っても、キーホルダーやマグネットとして日常に取り入れても楽しめる、“手のひらサイズの美食アート”たち。

ひとつひとつが作家のこだわりと遊び心にあふれた、鑑賞して楽しむ“食べられない料理”の世界が広がります。

会場でしか出会えない“推しの一皿”を、ぜひあなたのコレクションに。

<ebisukaasn>

・置物 1,800円

<さかなさん>

・鶏肉の香草パン粉焼きランチ 3,500円

・ハンバーグとエビフライの洋食プレート 3,500円

<あべとものミニチュアごはん>

・うちなー小箱 各種 5,000円

・カプセルキーホルダー各種 3,500円

・キーホルダー各種 1,800円

・マグネット 1,800円〜

<ふくねこ>

・1/12 スケールミニチュア ハンバーグ単品 3,000円

<マロン>

・ステックフリット&赤ワイン 3,300円

・キッシュ・ロレーヌ&白ワイン 3,300円

・タルトタタン&ロイヤルミルクティー 3,300円

・焼き菓子のボールペン 2,200円

・タルトタタンのキーホルダー 2,200円

・そば粉のガレットのマーカー 1,100円

<ことなのうそっこ食堂>

・うそっこビストロセット 価格未定

・ミニチュアフード単品 800円〜

<*miniaturefood Kei*>

・ご馳走いっぱいミニチュアフードキーホルダー 2,376円

<miniature理図>

・ガレットのキーホルダー 2,970円

<ウオちゃんのフェイクフード屋さん>

・ガレット 2,800円

・鴨のコンフィ 2,800円

・アクアパッツァ 3,300円

・ラタトゥイユ 2,800円

・ペペロンチーノ 2,800円

・生ハムとカマンベールのおつまみプレート 3,000円

・いちごのシャルロットケーキ 3,300円

・タルト・オ・フリュイのキーホルダー 2,200円

上記は一部の発売予定アイテムになります。

※すべて税込表記

