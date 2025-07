任天堂が Nintendo Switch Online のサービスに関するテスト「Nintendo Switch Online: Playtest Program」を実施すると発表しました。このテストは2024年10月に実施されたものと同じサービスのテストとのことですが、具体的にどのようなゲームをプレイすることになるのかは明かされていません。「Nintendo Switch Online:​ Playtest Program」の 実施について

「Nintendo Switch Online」のサービスに関するテストを実施します。

「Nintendo Switch Online + 追加パック」にご加入中の方を対象に、参加いただく方を募集します。

2024年10月に実施したものと同じサービスのテストです。

くわしくはこちらをご確認ください。https://t.co/2zz6U3SkMp— 任天堂株式会社 (@Nintendo) July 17, 2025

https://playtest-p.nintendo.com/ja-jpNintendo wants you to join its next mysterious Switch Online playtest | The Vergehttps://www.theverge.com/news/709530/nintendo-switch-online-playtest-program-july-august-invitations-application「Nintendo Switch Online: Playtest Program」は、「Nintendo Switch Online+追加パック」に加入しているユーザーを対象としたサービステストです。テストにはNintendo SwitchおよびNintendo Switch 2で参加することが可能。詳細は「Nintendo Switch Onlineのサービスに関するテスト」「2024年10月に実施したものと同じサービスのテスト」としか記されていませんが、参加者は「専用のソフトをダウンロードしてゲームを遊ぶ」ことになるとのこと。Nintendo Switch Online: Playtest Programについて報じたテクノロジーメディアのThe Vergeは、「任天堂は2024年10月に同じテストを実施した際も、参加者にプレイテストの詳細を明かさないよう求めていましたが、リークにより何らかのMMO(大規模多人数同時参加型オンラインゲーム)スタイルのゲームのためのテストであったことが示唆されました」と報じています。プレイテストの実施期間は日本時間の2025年7月29日(火)10時から8月11日(月)9時59分までの14日間。応募資格としては、日本時間の2025年7月18日(金)7時の時点で「Nintendo Switch Online+追加パック」に加入していること、ニンテンドーアカウントの年齢が18歳以上であること、ニンテンドーアカウントに登録されている国が、日本・アメリカ合衆国・イギリス・フランス・ドイツ・イタリア・スペイン・カナダ・ブラジル・メキシコのいずれかであることが求められます。また、応募資格のある人同士でグループを組んで応募することも可能。グループで応募する際は、最大4人での応募が可能です。テスト内容を第三者に公開することは禁止されており、グループで参加した場合は、グループ内に留まるコミュニケーションに限り、情報交換が可能となります。「Nintendo Switch Online: Playtest Program」は応募者多数の場合、抽選で参加者を決定予定。参加者は4万人程度を予定しているとのこと。The Vergeによると、2024年10月時のプレイテストの参加者数は1万人だったそうです。なお、「Nintendo Switch Online: Playtest Program」への応募は以下のページ下部から可能。応募期間は日本時間の2025年7月19日(土)7時から7月21日(月)23時59分までです。「Nintendo Switch Online:​ Playtest Program」の 実施についてhttps://playtest-p.nintendo.com/ja-jp