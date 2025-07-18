ÇÐÍ¥¡¦ÏÂÀô²í»Ò¤µ¤ó»àµî¡¡ÆüËÜ¿Í½÷À¤Ç½é¤á¤ÆËÌ¶ËÅÀÅþÃ£
¡¡ÆüËÜ¿Í½÷À¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆËÌ¶ËÅÀ¤ËÅþÃ£¤·¤¿ËÁ¸±²È¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÏÂÀô²í»Ò¡Ê¤¤¤º¤ß¡¦¤Þ¤µ¤³¡Ë¤µ¤ó¤¬9Æü¸á¸å1»þ3Ê¬¡¢¸¶È¯ÉÔÌÀ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¼«Âð¤Ç»àµî¤·¤¿¡£77ºÐ¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¸Á°Áò¤ò±Ä¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Áòµ·¤Ï¸Î¿Í¤Î°ä»Ö¤Ç¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£
¡¡»ÒÌò¤ò·Ð¤Æ¡¢1961Ç¯¤ËÆü³è¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¡Ö¼·¿Í¤ÎÄ©Àï¼Ô¡×¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖÈó¹Ô¾¯½÷¡×¤ä¡Ö¥¨¥Ç¥ó¤Î³¤¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£»³Æâ¸¤µ¤ó¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¡ÖÆó¿Í¤Î¶äºÂ¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡85Ç¯¤ËÂâÄ¹¤È¤·¤Æ±óÀ¬Ââ¤òÁÈ¿¥¤·¡¢ËÌ¶ËÅÀÅþÃ£¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¬¡¢ÃÇÇ°¡£89Ç¯¤Ë2²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¡¢½ÐÈ¯¤«¤é62ÆüÌÜ¤ËÆüËÜ¿Í½÷À¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆËÌ¶ËÅÀÆ§ÇË¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£