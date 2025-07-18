¡Ö¶¯±¿¡×¤À¤È»×¤¦12À±ºÂ¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¤Ï¡Ö¤Õ¤¿¤´ºÂ¡×¡¢°µÅÝÅª1°Ì¤Ï¡©¡ÚÁ´¹ñ300¿ÍÄ´ºº¡Û
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï7·î3¡Á4Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö12À±ºÂ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¶¯±¿¤À¤È»×¤¦12À±ºÂ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú12À±ºÂ¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7·î¤Î¤Õ¤¿¤´ºÂ¤Î±¿Àª¤Ï¡¢¡Ö±¿µ¤¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ µ¤Ê¬¤â¥ê¥»¥Ã¥È¡×¡£ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤ºÈãÈ½Åª¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤»þ´ü¡£º£·î¤Ï¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¡¢¤È´üÂÔ¤ò¤»¤ºÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢¡Ö¥°¥Ã¤È¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Æ¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¯¤È¡¢»ëÌî¤¬¹¤¬¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥Ã¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¥Ù¡¼¥¸¥å¡¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö±¿¤¬2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ä¹ºê¸©¡Ë¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤Õ¤¿¤´ºÂ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤Æ±¿¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬ÁÐ»ÒºÂ¤Ç±¿¤¬ÎÉ¤¤¤Û¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡Ö¼þ¤ê¤Ç¶¯±¿¤Î»ý¤Á¼ç¤¬¤½¤ÎÀ±ºÂ¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿´ôÉì¸©¡Ë¡¢¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤¬¤Õ¤¿¤´ºÂ¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿µþÅÔÉÜ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾Ï·î¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7·î¤Î¤·¤·ºÂ¤Î±¿Àª¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹ ²æËý¤·²á¤®¤Ê¤¤¡×¡£²ÆµÙ¤ß¤Î¤¿¤á¤Ëº£¤Î¤¦¤Á¤Ë»Å»ö¤ò´èÄ¥¤ë¡¢¤Ê¤É¡È¤Ä¤¸¤Ä¤Þ¹ç¤ï¤»¡É¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£¡ÖÆü¾ï¤ò¤â¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢±¿µ¤¤ÎÄì¾å¤²¤ò¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥Ã¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡¢¥Ð¥ó¥°¥ë¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢·à¾ì¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î»â»ÒºÂ¤Ï¤ß¤Ê¶¯±¿¤Ê¤Î¤Ç¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÍ§¿Í¤¬ÃêÁª¤ä¡¢·ü¾Þ¤Ê¤É¤ò¤è¤¯Åö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤·¤·ºÂ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¿ô¡¹¤Î¶ìÆñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÇÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÍè¤¿¤ê¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤ÀÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦»×¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡ÖÂçÉÙ¹ë¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬»â»ÒºÂ¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÌÀ¤ë¤¯¤Æ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÀ³Ê¤¬±¿¤ò°ú¤´ó¤»¤½¤¦¡£±¿¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤à¥¿¥¤¥×¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿½©ÅÄ¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
¡Ú12À±ºÂ¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¡Û
2°Ì¡§¤Õ¤¿¤´ºÂ¡¿36É¼2°Ì¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤´ºÂ¡Ê5·î21Æü¡Á6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡£¡ÖÁÐ»Ò¤È¤¤¤¦»þÅÀ¤ÇÄÁ¤·¤¤¡×¡ÖÆÃÊÌ¤À¤«¤é¡×¡Ö±¿¤â2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤Ê¤É¡¢ÁÐ»Ò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡Ö¶¯±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤½¤¦¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤Õ¤¿¤´ºÂ¤Ç¡Ö±¿¤¬¤¤¤¤¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤À¼¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö±¿¤¬2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ä¹ºê¸©¡Ë¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤Õ¤¿¤´ºÂ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤Æ±¿¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬ÁÐ»ÒºÂ¤Ç±¿¤¬ÎÉ¤¤¤Û¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡Ö¼þ¤ê¤Ç¶¯±¿¤Î»ý¤Á¼ç¤¬¤½¤ÎÀ±ºÂ¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿´ôÉì¸©¡Ë¡¢¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤¬¤Õ¤¿¤´ºÂ¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿µþÅÔÉÜ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§¤·¤·ºÂ¡¿70É¼1°Ì¤Ï¡¢¤·¤·ºÂ¡Ê7·î23Æü¡Á8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡£¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ä¥¹¥¿¡¼À¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÌÜÎ©¤Ä¿Í¡×¡Ö¿Íµ¤¼Ô¡×¡ÖÂçÉÙ¹ë¡×¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡¢¤·¤·ºÂ¡£²Ú¤ä¤«¤Ç¶¯¤¤¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿»â»Ò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡¢¡Ö¿Í¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¼«Á³¤È´ó¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¡×¡Ö±¿¤ò¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¾Ï·î¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7·î¤Î¤·¤·ºÂ¤Î±¿Àª¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹ ²æËý¤·²á¤®¤Ê¤¤¡×¡£²ÆµÙ¤ß¤Î¤¿¤á¤Ëº£¤Î¤¦¤Á¤Ë»Å»ö¤ò´èÄ¥¤ë¡¢¤Ê¤É¡È¤Ä¤¸¤Ä¤Þ¹ç¤ï¤»¡É¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£¡ÖÆü¾ï¤ò¤â¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢±¿µ¤¤ÎÄì¾å¤²¤ò¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥Ã¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡¢¥Ð¥ó¥°¥ë¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢·à¾ì¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î»â»ÒºÂ¤Ï¤ß¤Ê¶¯±¿¤Ê¤Î¤Ç¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÍ§¿Í¤¬ÃêÁª¤ä¡¢·ü¾Þ¤Ê¤É¤ò¤è¤¯Åö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤·¤·ºÂ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¿ô¡¹¤Î¶ìÆñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÇÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÍè¤¿¤ê¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤ÀÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦»×¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡ÖÂçÉÙ¹ë¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬»â»ÒºÂ¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÌÀ¤ë¤¯¤Æ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÀ³Ê¤¬±¿¤ò°ú¤´ó¤»¤½¤¦¡£±¿¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤à¥¿¥¤¥×¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿½©ÅÄ¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)