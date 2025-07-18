Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ö¿ô¡¹¤Î¿²´é¡×J¥ê¡¼¥°È¯Â»þ¤ÎÁª¼ê¡È¥ä¥ó¥Á¥ã¡É¤Ö¤êË½Ïª¡¡¾¾ÌÚ°ÂÂÀÏº»á¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¡×¤ÈÈÝÄê¤â¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀé¸¶·»Äï¡×¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê51¡Ë¤¬¡¢17Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥Ø¥Ù¥ì¥±¡×¡ÊÌÚÍËÌë0¡¦35¡Ë¤Ë½Ð±é¡£J¥ê¡¼¥°È¯Â»þ¤ÎÁª¼ê¤é¤Î¡È¥ä¥ó¥Á¥ã¡É¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¸µÆüËÜÂåÉ½DF¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼²òÀâ¼Ô¤Î¾¾ÌÚ°ÂÂÀÏº»á¤¬½Ð±é¡£¾¾ÌÚ»á¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤¬³«Ëë¤·¤¿1993Ç¯¤Ë¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àîºê¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼«Á³¤ÈJ¥ê¡¼¥°È¯Â»þ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡ÖJ¥ê¡¼¥°È¯Â¤Îº¢¤ÎJ¥ê¡¼¥¬¡¼¡¢¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥ä¥ó¥Á¥ã¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤È»Ø´ø´±¤È¤·¤ÆÁª¼ê¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¾¾ÌÚ»á¤ËÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¾ÌÚ»á¤Ï¡Ö³§¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤¹¤è¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¼«¿È¤¬Åìµþ¿Ê½Ð¤·¤¿»þ´ü¤ÈJ¥ê¡¼¥°È¯Â»þ´ü¤¬¡ÖÆ±¤¸¡×¤È»ØÅ¦¡£·»¡¦¤»¤¤¤¸¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤È¤·¤Æ¡ÖÅö»þ¡¢·ÈÂÓ¤Ë¥«¥á¥éÉÕ¤¤¤Æ¤Ê¤¤»þÂå¡£¼Ì¥ë¥ó¤Ç¤¹¤Ç¿²´é¤ò»£¤Ã¤Æ¡¢¤»¤¤¤¸¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î½÷À¤Ë¸«¤»¤Æ¤â¤¦¤¿¤Ã¤Æ¡£J¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¿ô¡¹¤Î¿²´é¡×¤ÈÅö»þ¡¢½÷À¤¬»È¤¤¼Î¤Æ¥«¥á¥é¤Ç°ìÌë¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿J¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¿²´é¼Ì¿¿¤òÊ£¿ô¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ö°ìÈÖºÇ¸å¤Ë¤ªÁ°¤Î¼Ì¿¿¤¢¤Ã¤¿¤¾¤Ã¤Æ¡×¤È·»¡¦¤»¤¤¤¸¤«¤éJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¿²´é¼Ì¿¿¤Ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤âº®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤È¥ª¥Á¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¾Ð¤¤¡ÖJ¥ê¡¼¥¬¡¼¡¢·Ý¿Í¤¬¤¢¤Î½÷À¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤È¤«¤è¤¦Ê¹¤¤¤¿¤·¡×¤ÈÅö»þ¤ò²û¤«¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£