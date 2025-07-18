¥¥×¥í¥¹ÏÂÊ¿¶¨µÄºÆ³«¤Ø¡Ö¿ÊÅ¸¡×¡¡Ê¬ÃÇÌäÂê¡¢¹ñÏ¢ÁíÄ¹¤¬¶¯Ä´
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÃÏÃæ³¤¹ñ²È¥¥×¥í¥¹¤ÎÊ¬ÃÇÌäÂê¤ò½ä¤ëÈó¸ø¼°²ñ¹ç¤¬16¡Á17Æü¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¹ñÏ¢ËÜÉô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£Ãç²ð¤·¤¿¹ñÏ¢¤Î¥°¥Æ¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï²ñ¹ç½ªÎ»¸å¡¢ÏÂÊ¿¶¨µÄ¤ÎºÆ³«¤Ë¸þ¤±¡Ö¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡£±Û¶¤Î¤¿¤á¤Î¸¡Ìä½ê³«Àß¤Ê¤É¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¶¨µÄ¤¬É¬Í×¤È¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Èó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¹ç¤Ë¤Ï¡¢ËÌ¥¥×¥í¥¹¡¦¥È¥ë¥³¶¦ÏÂ¹ñ¡Ê¥È¥ë¥³¤Î¤ß¹ñ²È¾µÇ§¡Ë¤Î¥¿¥¿¥ëÂçÅýÎÎ¡¢ÆîÂ¦¤Î¥¥×¥í¥¹¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¥Õ¥ê¥¹¥È¥É¥¥¥ê¥Ç¥£¥¹ÂçÅýÎÎ¤¬½ÐÀÊ¡£¥È¥ë¥³¤ä¥®¥ê¥·¥ã¡¢±Ñ¹ñ¤«¤é¤âÂåÉ½¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£²ñ¹ç¸å¡¢¥¿¥¿¥ë»á¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÊ¿Åù¤Ê¹ñºÝÅª¤ÊÃÏ°Ì¤¬³ÎÌó¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Àµ¼°¤ÊÏÂÊ¿¶¨µÄ¤ÏºÆ³«¤·¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£