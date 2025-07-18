Ìë¶õ¤Ëºé¤¯ÂçÎØ¤Î²Ö²Ð¢ö²Æ¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡ÖÆú¿§²Ö²Ð¤Ô¤¢¤ê¡×¤¬È¯Çä
¥Ô¥¢¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡Ö¤Ô¤¢¤ê¡×¤òÀ½ºî¤¹¤ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼µþÅÔ¤¬¡¢²Æ¤ÎÌë¶õ¤òºÌ¤ëÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡ÖÆú¿§²Ö²Ð¤Ô¤¢¤ê¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢Éü¹ïÈ¯Çä¤È¤Ê¤ëËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Ìë¶õ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿²Ö²Ð¤Î¤¤é¤á¤¤ò¡¢Ìë¿§¤Î¥¬¥é¥¹¤È¥«¥é¥Õ¥ë¤Ëßê¤á¤¯¥Ó¡¼¥º¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
Ìë¶õ¤Ë¼¡¡¹¤Èºé¤¯¡¢ÂçÎØ¤Î²Ö²Ð¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥Ó¡¼¥º¤¬Êü¼Í¾õ¤Ëµ±¤¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤Î¤¤é¤á¤¤Î¤è¤¦¡£
Ìë¿§¤Î¥¬¥é¥¹¤¬¡¢Ìë¶õ¤Ë¹¤¬¤ë²Ö²Ð¤ÎÍ¾±¤¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£Á¡ºÙ¤ËÍÉ¤é¤á¤¯¥Á¥§¡¼¥ó¤Ï¼è¤ê³°¤·¤¬²ÄÇ½¤Ê2WAY»ÅÍÍ¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤ä¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¬¥é¥¹¤ÏÁ´¤Æ¡¢¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¥ó¥¬¥é¥¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¿¦¿Í¤¬°ìÎ³°ìÎ³ÃúÇ«¤Ëºî¤Ã¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Öµþ¥¬¥é¥¹¡×¤ò»ÈÍÑ¡£
Íá°á¤Ê¤É¤Î²Æ¤ÎÁõ¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¾ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤â±Ç¤¨¤ë¡¢Èþ¤·¤¯¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆú¿§²Ö²Ð¤Ô¤¢¤ê¡×¤Ï¡¢2025Ç¯7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë10»þ¤«¤é¡¢À¶¿åºä¥¬¥é¥¹´Û¡Ý¤Ô¤¢¤ê¡Ý¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼µþÅÔ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï14,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
²èÁü¡§¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤è¤ê