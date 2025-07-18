¹ñÆâ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿¸«´·¤ì¤Ì¸÷·Ê¡¡°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤ËÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤â¡Ö¤¨¡¢¡¢¤ä¤ë¤Î¡©¡×¡ÖÆñ¤·¤¤È½ÃÇ¡×
ÌÀ¼£°ÂÅÄ¥ì¥Ç¥£¥¹½éÆü
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄ¥ì¥Ç¥£¥¹½éÆü¤¬18Æü¡¢µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯GC¡Ê6642¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³ÆÁÈ¤¬Â³¡¹¤È¥Æ¥£¡¼¥ª¥Õ¤¹¤ëÃæ¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¸«´·¤ì¤Ì¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À²Å·¤ÎÃæ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤Î²ñ¾ì¤Ë¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÇÆø¤ï¤¦¸÷·Ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£16Æü¤Ë¥³¡¼¥¹Æâ¤Ç·§¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢18¡Á20Æü¤ËÌµ´ÑµÒ¤Ç¤ÎÃ»½Ì³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJLPGA¡Ë¤Ï16Æü¤Î¥×¥í¥¢¥ÞÀï¤È17Æü¤Î¶¥µ»Ãæ»ß¤ò·èÄê¡£Âç²ñÂ¦¤Ï17Æü¸áÁ°¤Ë¥³¡¼¥¹Æâ¤Î·§¤Îº¯À×¤Ê¤É¤Î³ÎÇ§ºî¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢¸á¸å¤«¤é³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¶¨µÄ¡£¸á¸å3»þ45Ê¬¤ËÌµ´ÑµÒ¤Ç¤Î3Æü´Ö³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï°ÂÁ´ÂÐºö¤â¼Â»Ü¡£¡ÖÄ«¡¢Í¼¤Ë¥³¡¼¥¹³°¼þ¤ÇÇúÃÝ¤òÌÄ¤é¤¹¡×¡Ö¥³¡¼¥¹³°¼þÉÕ¶á¤Ë¥é¥¸¥ª¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¶¥µ»³«ºÅÃæ¤â²»¤òÌÄ¤é¤¹¡×¡ÖËü¤¬°ì¡¢·§¤¬½Ð¸½¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¡¢¥³¡¼¥¹Æâ¤Ë¶ÛµÞÈòÆñ¼ÖÎ¾¡¢¶ÛµÞÈòÆñ¥«¡¼¥È¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢X¾å¤Ç¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤éÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤â¡£²ÏËÜ·ë¤¬¡ÖÆñ¤·¤¤È½ÃÇ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÂÐºö¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¡Ä¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ì¤Ð¡¢¿û¾ÂºÚ¡¹¤â¡Ö¤¨¡¢¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤ä¤ë¤Î¡©¡¡¥¯¥Þ¤ÎÂÀ×¼ã´³¤¢¤ë¤Ã¤Æ¡¢¡¢¤¨¡©¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë