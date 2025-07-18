ABS½©ÅÄÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

½©ÅÄ»ÔÃæ¿´Éô¤Ë¶á¤¤°°Àî±è¤¤¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ç¤Ï¸½¾ìÉÕ¶á¤ò¥Ñ¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

18Æü¸áÁ°6»þÈ¾¤´¤í¡¢½©ÅÄ»ÔÅºÀî»úÅºÀî¤Î¿åÅÄ¤Ë¥¯¥Þ1Æ¬¤¬¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢¼Ö¤ÇÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿ÃËÀ­¤¬ÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¯¥Þ¤ÎÂÎÄ¹¤ÏÌó1¥áー¥È¥ë¤Ç¤¹¡£

¥¯¥Þ¤¬¤¤¤¿¤Î¤ÏÌ±²È¤Þ¤Ç80¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë¤Ï°°Àî¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÌÜ·â¾ì½êÉÕ¶á¤Î°°Àî¤«¤é3¥­¥í¤Û¤É²¼Î®¤Ë¤¢¤ë¡¢°°Àî¤Ë¤«¤«¤ë°°Àî¶¶ÉÕ¶á¤Ç¤Ï17Æü¸á¸å3»þÈ¾¤´¤í¡¢ÂÎÄ¹Ìó1¥áー¥È¥ë¤Î¥¯¥Þ¤¬ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥¯¥Þ¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¸½¾ì¤Î¼þÊÕ¤Ë¤Ï°°Àî¾®³Ø¹»¡¢½©ÅÄÅìÃæ³Ø¹»¡¢½©ÅÄ¹â¹»¤ä¡¢Ä«Í¼¤Î¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¤¼ê·Á¤«¤é¤ß¤Ç¤ó¸òº¹ÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ç¤Ï¸½¾ìÉÕ¶á¤ò¥Ñ¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£