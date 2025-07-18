Adobe RGB 100％の15.6型4Kモバイル液晶ディスプレイ 縦積み配置可能なスタンドが付属
espresso 15 Pro
銀一株式会社は、豪espresso Displaysの15.6型4Kモバイル液晶ディスプレイ「espresso 15 Pro」を7月23日（水）に発売する。価格は12万1,000円。銀一のECサイトで予約を受け付けている。
espresso 15 Proは、4K解像度とAdobeRGBカバー率100%の広色域、ソフトキャリブレーションに対応したタッチ式モバイルディスプレイ。表示可能色数は10.7億色（8bit+FRC）。上位モデルとして17型モデル「espresso 17 Pro」が存在する。
スタンドは折りたたみ式でマグネットによる着脱が可能。設置時の最大高は36.2cm。USB Type-Cポートを2基備えており、どちらからも映像および電力の入力が行なえる。筐体はアルミニウム製。別売オプションとしてスタイラスペンを用意している。
使用例
使用例画面サイズ：15.6型 解像度：3,840×2,160ドット リフレッシュレート：60Hz 応答速度：9ms 最大輝度：550cd/㎡ コントラスト比：1,500:1 表示色：10.7億色 色域：AdobeRGBカバー率100% 視野角：上下/左右各170度 インターフェイス：USB Type-C×2（電源/映像兼用） タッチ入力：あり 外形寸法：360×225×9mm 重量：800g