25A出力、ミドルクラスFPGAの駆動に最適！ベルニクス「BDAシリーズ」

ベルニクス「BDAシリーズ」

型名 :BDA12-1.2S25R0

入力電圧 :8.0〜14.0V

出力電圧 :0.5〜1.2V

出力電流 :0〜25A

入力変動 :0.2% (typ.)

負荷変動 :0.2% (typ.)

リップルノイズ:20mVp-p (typ.)

効率 :90% (typ.)

ベルニクスは、通信機能付きのPOLコンバータ「BDAシリーズ」を2025年7月22日にリリースします。

この製品は10ナノメートル以下のプロセスで設計されたデバイスに対応するため、FPGAメーカーとの協議を重ね仕様を決定しています。

主な特徴は以下の通りです。

・通信機能 :PMBusを用いた通信機能によりFPGAと通信を行い、FPGA側からの指令に基づき出力電圧を最適な状態に調整し、

その状態をモニタリングすることができます。

また、立ち上がりシーケンス等の設定を変更できます。

・高精度出力設定 :高い出力設定精度±1%を実現し、FPGAの許容電圧範囲に余裕をもって供給することができます。

・高効率 :効率90%を達成しています。

・高速応答 :FPGA等の急激に電流が変化するデバイスに適した応答速度を実現しています。

・小型・高電力密度:SMDパッケージで提供され、サイズは27.0×16.5×4.0mmです。

・EVM及びGUI :評価環境として、評価ボードと通信用のアダプターを用意しています。

無償で提供される専用のGUIを使いパソコンの画面で各種設定を任意に変更し、評価することができます。

