スタッドレスタイヤをはじめ 新たに4つのモデルを取り扱い開始！ヨロズ物流「CHAOYANGトラックタイヤシリーズ」

ヨロズ物流が日本総代理店を務めるチャオヤンジャパンは、全国200社を超える販売ネットワークを誇るCHAOYANGトラックタイヤシリーズに、新たに4つのモデルをラインナップしました。

ヨロズ物流「CHAOYANGトラックタイヤシリーズ」

過酷な輸送現場において求められる“高い性能”と“優れたコストパフォーマンス”を両立し、現場の声に応える形でさらなる進化を遂げています。

今回追加されたのは、【AZ850】【AT161】【CR976A】【NZ782】。

それぞれの用途や特性に合わせた設計が施されており、多様化する運送ニーズにしっかりと応える構成となっています。

本リリースでは、それぞれの新モデルの特長や適した使用シーンについて、詳しく紹介します。

AZ850

【AZ850】トレッド溝の進化が、走行を変える

ゼロ度超高強度ベルト構造と高強度スチールワイヤーを組み合わせた新しいタイヤ構造を採用。

これにより、タイヤ全体の剛性を向上させながらも、柔軟性を保ち、走行時のブレを抑えます。

さらに、トレッド溝には「底部ステップ角度」を設けることで、走行中にかかる応力を分散。

これにより、溝底に亀裂が入りにくく、耐久性が大幅に向上しています。

新しく採用された3本ラインのトレッドパターンは、クラウン部の荷重を最適に分散させる設計。

さらに、高ゴム含有・低発熱配合技術との相乗効果により、摩耗性能は従来比で約15%向上を実現しました。

県道や国道といった多様な路面環境に対応し、中短距離の低速運行から中距離の高速走行まで、幅広いシーンで安心して使用できます。

また、今回のトレッドパターンは“今までにない設計”で、ダンプやトレーラーのような車両にも最適。

運行中の曲がり動作では、滑らかにグリップが逃げ、タイヤサイドの摩耗やダメージを軽減します。

さらに、ブロック間の石噛みを抑制する構造により、石の詰まりによるトラブルも大幅に軽減。

過酷な現場でもストレスの少ない運行が可能になります。

AT161

走るほど、差が出るタイヤ

長距離輸送に求められる「安定した走行性能」「タイヤの長寿命化」「そしてコストパフォーマンスの良さ」を、すべて高次元でバランスを最適化させた高パフォーマンスタイヤです。

改良されたトレッドコンパウンドと強化タイヤケーシングにより、過酷な長距離運行でもしっかりと性能を維持。

耐摩耗性が向上し、従来よりも長く使える=交換頻度が減ることで、コスト削減に直結します。

さらに、転がり抵抗の低減によって燃費効率も向上。

走れば走るほど差が出る、輸送コストの最適化に大きく貢献します。

また、縦溝が変形しにくい設計により、高速道路走行時や直進安定性が求められる状況でも、ブレの少ない快適な走行が可能。

特にトレーラー・長距離トラック・高速バスの運行に最適です。

そして価格面でも、従来製品よりリーズナブルな設定。

品質はそのままに、より一層のコストダウンを目指す企業様にとって、導入しやすい選択肢となっています。

CR976A

濡れた路面でも、ブレない後輪性能

改良されたショルダーデザインを採用。

タイヤ全体に均一な接地圧がかかることで偏摩耗を抑制し、トレッド寿命をしっかり延ばします。

長期間使用しても、性能のバラつきが出にくいのが特長です。

さらに、直線的なシンプルリブパターンが、路面との均一な接地を確保しながら、高い排水性を発揮。

これにより、雨天時でも安定した走行が可能で、優れたウェットトラクションとハンドリング性能を提供します。

加えて、クロスリブサイプが水膜をしっかり切り裂き、濡れた路面でも滑りにくく、正確なコントロールをサポートします。

AT161との違いとしては、本モデルはタイヤ端部に切り込みがない構造を採用。

これにより、摩耗が進んだ際にも「型落ち感」が出にくく、見た目も機能も長持ちするのが特長です。

また、後輪専用設計により、トラクションと耐久性の最適なバランスを実現。

中〜長距離の走行をはじめ、後輪タイヤの性能を重視したいお客様に、ぜひおすすめしたい1本です。

NZ782

冬を走りきる、コストも走行も妥協しない

冬季の厳しい環境にも対応できる高性能トラックタイヤです。

深く刻まれたリブラグ型トレッドパターンと、鋭いエッジ設計が強力なグリップ力を発揮。

乾燥路面はもちろん、雪道や凍結路面でも安定したトラクション性能を確保します。

さらに、低温下でも柔軟性を保つ特殊コンパウンドを採用しており、寒冷地での使用にも最適。

耐摩耗性とウェット性能のバランスに優れ、路面を選ばずしっかりと性能を発揮します。

また、ワイドなオープンショルダーデザインにより、雪・泥・水をスムーズに排出。

悪路でもしっかりグリップしながら、トレッド寿命を犠牲にすることなく高い耐久性を維持できる構造です。

同じく雪道対応モデルであるNZ788と比べると、NZ782は乾燥路面での摩耗性能に優れ、タイヤ自体の持ちが良いのが特長。

また、価格も抑えられており、コスト重視の企業様には特におすすめのモデルです。

冬季用タイヤに求められる「トラクション性能」「長寿命」「コストパフォーマンス」を高次元でバランスを最適化させたNZ782。

寒冷地や季節運用の見直しをお考えの方には、導入メリットの大きい1本です。

