現役の転職エージェントがその背景やリアルな業界事情を解説！CAREER FOCUS「【衝撃】施工管理はマジでヤバい！現場で起きた激ヤバ体験談」

CAREER FOCUSは、“転職の理想と現実”のギャップに迫る、禁断のYouTube新企画『激ヤバ体験談・口コミ集めてみたシリーズ』で「【衝撃】施工管理はマジでヤバい!現場で起きた激ヤバ体験談」を公開。

この企画は、転職エージェントが施工管理の早期離職に繋がった「やばすぎ口コミ」を徹底的に集め、その実態に迫るYouTube動画シリーズです。

「高収入」「安定」「手厚い研修」といった魅力的な言葉が並ぶ求人票。

しかしその裏で、「話が違いすぎる」と早期離職に至る若者が後を絶たないのも事実です。

動画では、以下のような壮絶な口コミを紹介しながら、現役の転職エージェントがその背景やリアルな業界事情を解説します。

・「気づいたら髪がごっそり…」都心から2時間の現場へ自腹でカプセルホテル泊。

ストレス性脱毛症になった新卒1年目。

・「親方から飛び蹴り」工程の遅れを理由に、理不尽な暴力を受けた2年目。

・「同期100人が半年で2人に」うつ、腰痛、家庭崩壊、そして行方不明者まで…。

・「退職届を8回破られた」「辞めるのに2年かかった」という異常な引き止め。

・「月100時間以上のサービス残業は勉強代」記憶にも記録にも残らない、削られていくだけの時間。

単なる暴露話で終わらせず、なぜこのような事態が起こるのか、転職希望者は何に注意すべきかをプロの視点で語ることで、視聴者が「自分らしいキャリア」を考えるきっかけを提供します。

■動画詳細

企画タイトル: 【衝撃】施工管理はマジでヤバい!現場で起きた激ヤバ体験談

動画の長さ : 21分

投稿日時 : 2025年7月12日(土)

出演者 : 攻めキャリエージェント(丸尾 明大/東田 尚起)

YouTubeサムネイル

