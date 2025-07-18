ÌÚÂ¼ÍÕ·î¡¢½ÅÉÂÊú¤¨²ÈÂ²¤ÎÉÔ°Â¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤ëºÊ¤Ë¡Ä½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖFOD SHORT¡×¿·ºî¡¡
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖFOD SHORT¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·ºî¡Ø°¦¤·¤Æ¤¿? Ì¿¿Ô¤¤ëÁ°¤ËÅú¤¨¤Æ¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤ò18Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ø°¦¤·¤Æ¤¿? Ì¿¿Ô¤¤ëÁ°¤ËÅú¤¨¤Æ¡Ù
¡Ø°¦¤·¤Æ¤¿? Ì¿¿Ô¤¤ëÁ°¤ËÅú¤¨¤Æ¡Ù¤Ï¡¢É×¤ÎÌ¿¤òµß¤¤¡¢ÉÂ¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¿¿¼Â¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëºÊ¤È¡¢µ¶¤ê¤Î²¸¿Í¤ò¿®¤¸Â³¤±¡¢ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë²ÈÄí¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤¯É×¤Ë¤è¤ë¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ë°¦¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¤Î¡È½ªËö¡É¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¼ç±é¤ÎÌÚÂ¼ÍÕ·î¤Ï¡Öº£²ó¤³¤Î½ÅÉÂ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é²ÈÂ²¤ÎÉÔ°Â¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¯Èþº´½ï¤È¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼é¤ë¤Ù¤¿®Ç°¤¬¤¢¤ë½÷À¤Ï¶¯¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿ÈÊì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÉÂµ¤¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤¾¤È¤¤¤¦¡È¶¯¤µ¡É¤È¡¢ÂçÀÚ¤Ê»Ò¶¡¤ò¼é¤ë¡È¶¯¤µ¡É¡Ä¤³¤Î2¤Ä¤òÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Î¶»¤Ë¶Á¤¯ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¹âÅç¹ë»Ö¡¢À¡ÅÄ°½Çµ¡¢¿·Ä¥¾ÍÎ¡¢¥·¥ã¡¦¥¥ó¥¤¡¢»ÔÀî¿Ã¡¢¿¹Àî·Ã¸Å¡¢¤¤¤º¤ß¾°¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÖFOD SHORT¡×¤Ï¡¢7·î1Æü¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡£¡ÖÃ»¤¤¤Î¤Ë¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë¥É¥é¥Þ¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢1ÏÃÌó1Ê¬¤Î½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Î»ëÄ°¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¡¢ËèÆü5ÏÃ¤º¤ÄÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡Ø°¦¤·¤Æ¤¿? Ì¿¿Ô¤¤ëÁ°¤ËÅú¤¨¤Æ¡Ù
¡Ø°¦¤·¤Æ¤¿? Ì¿¿Ô¤¤ëÁ°¤ËÅú¤¨¤Æ¡Ù¤Ï¡¢É×¤ÎÌ¿¤òµß¤¤¡¢ÉÂ¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¿¿¼Â¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëºÊ¤È¡¢µ¶¤ê¤Î²¸¿Í¤ò¿®¤¸Â³¤±¡¢ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë²ÈÄí¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤¯É×¤Ë¤è¤ë¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ë°¦¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¤Î¡È½ªËö¡É¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¹âÅç¹ë»Ö¡¢À¡ÅÄ°½Çµ¡¢¿·Ä¥¾ÍÎ¡¢¥·¥ã¡¦¥¥ó¥¤¡¢»ÔÀî¿Ã¡¢¿¹Àî·Ã¸Å¡¢¤¤¤º¤ß¾°¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÖFOD SHORT¡×¤Ï¡¢7·î1Æü¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡£¡ÖÃ»¤¤¤Î¤Ë¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë¥É¥é¥Þ¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢1ÏÃÌó1Ê¬¤Î½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Î»ëÄ°¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¡¢ËèÆü5ÏÃ¤º¤ÄÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó