µÈÅÄÃÎÆáÈþ¡¡¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¡õ¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¸ø³«¤Ë¡Ö¥Ê¥¤¥¹Ê¢¶Ú¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥¦¥§¥¹¥È¤Û¤Ã¤½¤¤¡×
¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤Ç22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Î¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ÎµÈÅÄÃÎÆáÈþ¡Ê33¡Ë¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¡õ¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁö¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤±¤Ï¡¢¶¥µ»¤ËÉ³¤Å¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¡¢¡È¶¥µ»¤Î¤¿¤á¡É¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤¿¤À¤¿¤À¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤«¤é¡¢³Ú¤·¤¤¤«¤é¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢Å·µ¤¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Çã¤¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¥ª¥Ã¥±¡¼¤ÊÂ¸ºß¤Î±¿Æ°¤È¤·¤Æ»ä¤Î¤Ê¤«¤ÎàÁö¤ëá¤ò¼é¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¼«¿È¤Î¡ÈÁö¤ê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡¢¹õ¤Î¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¡õ¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä¡¢Çò¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼»Ñ¤Ç¤Î¤±È¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÁö¤ë¤³¤È¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¶ì¤·¤Þ¤Ê¤¤¤·¡¢¶¥¤¤¤â¤·¤Ê¤¤¤·¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤ß¤â¤·¤Ê¡ª¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤Î¥À¥Ã¥·¥å¤ÏÊÌÊª¤È¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ë¡ª¡Ë»ä¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë±¿Æ°¡¢¥¸¥ç¥°¡õ¥é¥ó¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¤À¤Ã¤Æ¥ß¥º¥Î¤Î¥·¥å¡¼¥º¤ò¤Ï¤¤¤Æ¤ë¤è¡¡ÁÇ¿Í¤Ç¤â¥¢¥Þ¤Ç¤â¥×¥í¤Ç¤â¼ñÌ£¤Ç¤â¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¤â¤Î¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç²á¤´¤»¤ì¤Ð¤½¤ì¤ÇÎÉ¤¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡ÖµÓ¶ÚÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¸¥ç¥°¡õ¥é¥ó¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥«¥Ã¥±¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¥¦¥§¥¹¥È¤Û¤Ã¤½¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÎ·¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¥·¥§¥¤¥×¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¿ÈÂÎ¡¡Æüº¢¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î»òÊª¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹Ê¢¶Ú¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£