タフさと映え、両方を備えた！XTREME-J「XJ08」

「XTREME-J(エクストリーム・ジェイ)」は、2025年7月、新たなオフロードホイール「XJ08(エックスジェイ・ゼロエイト)」を発売します。

XTREME-J「XJ08(エックスジェイ・ゼロエイト)」

発売時期 :2025年7月より順次

カラー展開:サテンブラック・グロスマシンド・マットブロンズ/ブラックリム

サイズラインアップ

16×5.5J +20 5H139.7

16×6.0J -5 5H139.7

16×7.0J +25 / +35 5H114.3

17×7.5J +42 5H114.3

17×7.5J +40 5H127

17×8.0J +20 / +50 6H139.7

18×8.0J +40 5H114.3

18×8.0J +45 5H127

18×8.0J +50 6H139.7

XTREME-Jといえば、国内でいち早くビードロックデザインを採用し、“本格オフローダーの心をくすぐる”ホイールブランドとして広く知られています。

今回登場するXJ08は、そんなシリーズの系譜を継ぎながらも、造形のリアリティ、機能性、デザイン性をさらに追求した、次世代の「スタンダード」を目指す意欲作です。

■「リアル」な無骨さが魅力。

造形も、性能も妥協なし。

XJ08最大の特徴は、シリーズ伝統のビードロックデザインを、より立体的かつ機能的に進化させた点。

リングデザイン部分は、強度に配慮しながら実際に貫通させ、リアリティの高い造形を実現。

タフさを強調するだけでなく、砂利や水を排出する機能性も備えた、見せかけではない“ガチ”仕様です。

また、リムから鋭角に立ち上がるサブスポークが天面のブリッジを介し、16本のフィンスポークがセンターへとダイブ。

深いコンケイブ形状が、視覚的なインパクトと立体感を演出します。

ディープリム×コンケイブディスク――一見すると相反する要素を高いバランスで両立させた造形美です。

■カラーは3種。

どれを選んでも正解

カラー展開は以下の3タイプを用意:

・サテンブラック:王道で間違いなし。

重厚感と落ち着きのあるセミグロス仕上げ。

・マットブロンズ/ブラックリム:ちょっと遊び心も欲しい人にぴったり。

・グロスマシンド:素材感際立つ切削系カラー。

トレンドを意識した光沢感が◎。

特に注目は新色「グロスマシンド」。

センターキャップにはヘアライン仕上げのオーナメントを採用し、素材の美しさと高級感を両立。

USトレンドを押さえた、エムエルジェイらしい提案です。

グロスマシンド

■本格派から街乗り派まで。

多彩なサイズ展開で幅広く対応

XJ08は、ジムニーからランクルまで対応する豊富なサイズバリエーションを用意しました。

中でも、ランクル250/300対応の17×8.0J +50は、ブレーキクリアランスやフェンダー収まりを考慮したレアな設定。

「スタッドレス用に17インチを入れておきたい」「都会派だけど足元はしっかりオフ感を出したい」――そんなニッチなニーズにもジャストフィットします。

