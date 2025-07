開店7周年をお祝い！本格讃岐うどん こころ彩

「本格讃岐うどん こころ彩(こころいろ)」は、2025年7月16日で開店7周年を迎えました。

本格讃岐うどん こころ彩

7月28日(月)まで豪華景品が当たる「7周年感謝祭」を開催しています。

「本格讃岐うどん こころ彩」は、築150年の古民家をリノベーションした趣ある店内から、日本庭園を眺めながらうどんを楽しめる贅沢な空間が魅力。

提供するうどんは、コシの強いもちもち太麺の本格讃岐スタイル。

1番人気「釜たまバター」うどん

中でも1番人気の「釜たまバターうどん」は、静岡市の清水養鶏場の“美黄卵”と、希少なカルピスバターを贅沢に使用。

もちもち麺に濃厚な卵と芳醇なバターが絡み合い、ブラックペッパーのアクセントが効いた“和風カルボナーラ”のような一品です。

旨味の詰まった出汁醤油をかけて楽しみます。

濃厚な「美黄卵」使用

このメニューに、天ぷら6種盛りが付いた「彩りセット」(税込1,290円)は、味もボリュームも満足度抜群。

海老、かしわ(鶏肉)、オクラ、舞茸、竹輪(磯辺揚げ)、大根の6種はすべて揚げたて。

海老はぷりぷり、かしわ(鶏肉)は塩麹につけてありやわらかくとてもジューシー。

珍しい大根の天ぷらはとてもみずみずしくやわらかく揚げられています。

人気の「彩り天重(6種)」

揚げたてサクサクの天ぷらはファンが多く、甘だれとご飯で味わう「天重」(税込1,150円)も人気です。

うどん粉のシフォンケーキ

うどん粉でつくった自家製のシフォンケーキも販売しており大人気です。

もっちりしっとりとした食感で、静岡県産の食材を使用しています。

岡部の抹茶や朝霧高原の牛乳、紅ほっぺや三ケ日みかんなど静岡県の魅力が感じられる地産地消スイーツです。

【7周年イベント概要】

期間:2025年7月9日(水)〜7月28日(月) ※火曜定休

内容:お食事されたすべてのお客様に「はずれなし!くじ引きチャレンジ」

<景品内容>

1等:ペアお食事券(17名様)

2等:次回700円割引券(37名様)

3等:うどん粉シフォンケーキ3個セットプレゼント(37名様)

4等:平日限定彩りパフェ無料券(37名様)

5等:いでぼくソフト(カップ)無料券(77名様)

6等:うどん粉パンケーキミックスプレゼント(77名様)

7等:次回のお食事「食数×70円引き」券(そのほか全員)

平日限定彩りパフェ

人気の「いでぼく」ソフト販売

【店舗情報】

店名 :本格讃岐うどん こころ彩

所在地 :静岡県静岡市駿河区高松2576番地

営業時間:(うどん)11:00〜15:00(L.O. 14:30)

(シフォン・ソフト・物販)11:00〜16:00

(パフェ)平日11:00〜15:00(L.O. 14:30)

※パフェは8月9日〜8月17日は提供休止

定休日 :火曜日(8月12日は営業、祝日は営業)

駐車場 :42台(第二駐車場含む)

