ソニー・クリエイティブプロダクツは、同社がマスターライセンスを保有するアーティスト水森亜土のポップアップイベント『亜土ちゃんフェア』を、2025年7月17日(木)〜7月31日(木)の期間、渋谷駅構内「渋谷ちかみちPickUpランキン」にて開催します。

亜土ちゃんフェア

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目1−1

開催期間:2025年7月17日(木)〜7月31日(木)

購入特典:税込み2,000円以上購入の方にクリアケース(非売品)をプレゼント

(なくなり次第終了)

ソニー・クリエイティブプロダクツは、同社がマスターライセンスを保有するアーティスト水森亜土のポップアップイベント『亜土ちゃんフェア』を、2025年7月17日(木)〜7月31日(木)の期間、渋谷駅構内「渋谷ちかみちPickUpランキン」にて開催。

このイベントは、レトロでポップ、そしてどこか懐かしさを感じる「レトロカワイイ」水森亜土のグッズを実際に手に取って楽しめる貴重な機会。

渋谷駅直結というアクセス抜群の立地で、世代を問わず多くの方に親しまれている魅力を存分に味わえます。

会場では、SNSでも話題となっている水森亜土公式の動画コンテンツを使った装飾演出を展開するほか、代表的なイラストを用いたグッズの販売、さらには購入特典の企画も実施します。

夏休み目前の本日からスタート、親子でのお出かけや友達とのお買い物などにもぴったり。

(C) ADO MIZUMORI( 短縮形 (C) ADO )

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 水森亜土公式の動画コンテンツを使った装飾演出も!亜土ちゃんフェア appeared first on Dtimes.