¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¶âÍË¥é¥¹¥È¡Ö¤Û¤¤¤¿¤é¤Í¡×¤¬ÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¡½Â¤¤À¼¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¡Û
¡¡£±£¸Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢½µ¤ÎºÇ¸å¤Ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤ë¡Ö¤Û¤¤¤¿¤é¤Í¡×¤¬ÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢³ø¤¸¤¤¡ÊµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ë¤¬»àµî¡£Áòµ·¤ÎºÇÃæ¤Ë¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤¬¥Õ¥é¥ê¤È»Ñ¤ò¸«¤»¡¢³ø¤¸¤¤¤Î»à¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡¶Ã¤¯Ä«ÅÄ²È¤ÎÌÌ¡¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä«ÅÄ¥Ñ¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢³ø¤¸¤¤¤ÎÊèÁ°¤Ë¶¡¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡£¤À¤¬¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÏÎ¹¤ÎÅÓÃæ¤Ç¼ò¼ï¤ò¥À¥á¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤â¤¦¥Ñ¥ó¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¡£»ÄÇ°¤¬¤ëÌÌ¡¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£
¡¡¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÏÅìµþ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·è¿´¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò²ÈÂ²¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÄ«ÅÄ²È¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢»×¤ï¤Ì¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÎÓÅÄÍýº»¥¢¥Ê¤ÎÀ¼¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤ë¶âÍË¥é¥¹¥È¤À¤¬¡¢¾Ð´é¤ÎÄ«ÅÄ²È¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¾Ð´é¤Î°ä±Æ¤Î³ø¤¸¤¤¤¬¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢³ø¤¸¤¤¤ÎÀ¼¤Ç¡Ö¤Û¤¤¤¿¤é¤Í¡×¤ÎÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£