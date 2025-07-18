『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年記念！全長約400mmの“カシウスの槍”を備えた「2号機」がMETAL BUILDに登場
バンダイスピリッツは、『エヴァンゲリオン』より「METAL BUILD エヴァンゲリオン2号機 30th with the spear of Cassius」(35,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年7月18日16時より予約受け付けが開始となり、2026年5月発送予定。
2026年5月発送予定「METAL BUILD エヴァンゲリオン2号機 30th with the spear of Cassius」(35,200円)
『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念し、全長約400mmの“カシウスの槍”や、周年記念ロゴをあしらった専用台座等が付属する特別商品が登場。
2号機本体に加え、全長約400mmの新規造形“カシウスの槍”を、クリアパーツにメタリック塗装を施した本商品ならではの造形と質感で表現。黒成形の専用台座にはホロ箔にて周年記念ロゴをあしらい、槍を保持するための手首パーツや、浮遊ディスプレイ用ジョイントパーツも付属した特別仕様商品となっている。
※本体や武装は2019年11月発売の「METAL BUILD エヴァンゲリオン2号機」と同内容。
※本企画はエヴァンゲリオンストア共同企画。
(C)khara
2026年5月発送予定「METAL BUILD エヴァンゲリオン2号機 30th with the spear of Cassius」(35,200円)
2号機本体に加え、全長約400mmの新規造形“カシウスの槍”を、クリアパーツにメタリック塗装を施した本商品ならではの造形と質感で表現。黒成形の専用台座にはホロ箔にて周年記念ロゴをあしらい、槍を保持するための手首パーツや、浮遊ディスプレイ用ジョイントパーツも付属した特別仕様商品となっている。
※本体や武装は2019年11月発売の「METAL BUILD エヴァンゲリオン2号機」と同内容。
※本企画はエヴァンゲリオンストア共同企画。
(C)khara