バンダイスピリッツは、『エヴァンゲリオン』より「METAL BUILD エヴァンゲリオン零号機/零号機(改) 30th with the spear of Longinus」(35,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年7月18日16時より予約受け付けが開始となり、2026年6月発送予定。2026年6月発送予定「METAL BUILD エヴァンゲリオン零号機/零号機(改) 30th with the spear of Longinus」(35,200円)

『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念し、全長約380mmの“ロンギヌスの槍”や、周年記念ロゴをあしらった専用台座等が付属する特別商品が登場。零号機本体に加え、全長約380mmの“ロンギヌスの槍”を、クリアパーツにメタリック塗装を施した本商品ならではの造形と質感で表現。黒成形の専用台座にはホロ箔にて周年記念ロゴをあしらい、槍を保持するための手首パーツや、浮遊ディスプレイ用ジョイントパーツも付属した特別仕様の商品となっている。※本体や武装は2022年6月発売の「METAL BUILD エヴァンゲリオン零号機/零号機(改」と同内容。※本企画はエヴァンゲリオンストア共同企画。(C)khara