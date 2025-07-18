１７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６７．５４ドル（＋１．１６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３４５．３ドル（－１３．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３８０５．６セント（＋２０．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３３．５０セント（－７．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０２．００セント（－３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２１．５０セント（＋８．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０４．２３（＋１．０８）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６７．５４ドル（＋１．１６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３４５．３ドル（－１３．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３８０５．６セント（＋２０．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３３．５０セント（－７．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０２．００セント（－３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２１．５０セント（＋８．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０４．２３（＋１．０８）
出所：MINKABU PRESS