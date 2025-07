本来の魅力を堪能！日本珈琲貿易「アサイーフルーツスプレッド」

日本珈琲貿易は、開封前常温保存可能な「アサイーフルーツスプレッド」を、2025年8月1日に発売します。

日本珈琲貿易「アサイーフルーツスプレッド」

発売日 : 2025年8月1日(金)

価格 : 参考上代900円(税抜)

販売場所: スーパーマーケット、ECサイト

クリームに使用

アサイータンドリーチキン

スムージー

■商品の特徴

【たっぷりのパルプがもたらす濃厚な味わい】

アマゾンの太陽を浴びて育った、南米ペルー産アサイー。

その濃厚な風味を最大限に活かすため、原材料はごくシンプルに。

そのうち80%以上がアサイーパルプです。

本来の魅力を堪能できます。

【解凍不要で手軽に食物繊維】

1番の魅力は何といっても…解凍が要らず、すぐに使える手軽さ。

不足しがちな食物繊維を手軽に補い、忙しい毎日の健康習慣をサポート。

着色料・香料は使わず、甘さ控えめで様々なお食事に合います。

【こだわりの透明ラベル】

アサイー本来の色。

その魅力を最大限に活かすため、透明ラベルに白インクのみをのせたシンプルなデザインを採用。

キッチンや食卓に馴染むだけでなく、ちょっとしたプレゼントにもおすすめです。

