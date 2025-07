ブランドスーツケースもリーズナブルに！MY SUITCASE愛媛松山市駅前店

「MY SUITCASE」は、四国初の拠点となる「MY SUITCASE愛媛松山市駅前店」を6月30日(月)、松山市駅から徒歩5分、松山銀天街商店街にオープンしました。

MY SUITCASE愛媛松山市駅前店

開店日 : 6月30日(月)

所在地 : 〒790-0012 愛媛県松山市湊町4-6-11

アクセス: 伊予鉄道 松山市駅 徒歩5分

営業時間: 平日・土日祝 10時〜19時

定休日 : 火曜日・木曜日

愛媛松山市駅前店では、MY SUITCASE初となるスーツケース販売も実施します。

■店舗の特徴

*伊予鉄道 松山市駅から徒歩5分!買い物にも便利な商店街に初オープン

MY SUITCASEの各店舗は、駅近のアクセス便利な立地にこだわっています。

愛媛松山市駅前店は、松山市駅から徒歩5分という立地に加えて、松山の代表的な商店街「松山銀天街商店街」内に位置します。

衣料品店や雑貨店、飲食店など様々な店舗が軒を連ねる松山銀天街商店街は、買い物や休憩にも非常に便利。

修理の待ち時間を過ごすのにも最適です。

*MY SUITCASE初となるスーツケース販売を実施!ブランドスーツケースもリーズナブルに

全店舗に先駆け、愛媛松山市駅前店にてスーツケースの販売サービスを開始します。

修理専門店として蓄積されたノウハウを生かし、中古スーツケースを新品同様にリメイク。

定価購入では高額になるブランドスーツケースや高級メーカーのスーツケースもリーズナブルに購入できます。

